Elisabeth Rioux dévoile enfin l'identité de la personne avec qui elle habite au Costa Rica

Après avoir avoué qu’elle ne déménageait pas seule au Costa Rica, Elisabeth Rioux a enfin décidé de dévoiler l’identité de la personne mystère.

Plusieurs abonnés d’Elisabeth s'inquiétaient de la savoir seule avec sa fille Wolfie dans un pays où elle ne maîtrise pas la langue. La jeune maman avait répondu qu’elle était en fait accompagnée, mais ne pouvait pas révéler tout de suite l'identité de la personne pour des raisons légales et personnelles.

Elle avait cependant décrit la personne comme étant connue «du web», mais qu’elle n’était pas «celle à qui vous pensez... ou peut-être que oui dans le fond»...

C’est finalement le 12 mai dans un vlog intitulé Secret person reveal is... que la femme d’affaires a enfin pu déballer son sac!

La personne mystère est nulle autre que Christo, son ami avec qui Elisabeth avait habité au Mexique cet hiver, puis qui s’était installé chez elle dans son ancienne maison à Mirabel.

Elisabeth a expliqué qu’ils ne pouvaient pas en parler avant puisqu’ils ne voulaient pas que certaines personnes l’apprennent. De plus, ils ne voulaient pas que les gens croient qu’ils formaient un couple, alors que ce n’est pas le cas.

En fait, c’était au départ la décision de Christo qui préférait garder son identité secrète.

Plusieurs se doutaient de cette révélation, alors que d’autres croyaient qu’Elisabeth serait accompagnée de la YouTubeuse de «true crime» Victoria Charlton, ses BFFs Emy-Jade ou Milaydie, ou encore sa petite sœur.

Et voilà! Elisabeth et Wolfie sont donc accompagnées de Christo. Étant proche de la paire et parlant l’espagnol, il est le compagnon idéal!

