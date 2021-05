Annabel Oreste nous dévoile les vêtements qu'elle a gardés de son passage à Star Académie

Après avoir impressionné le public lors de son passage à Star Académie grâce à ses magnifiques looks vestimentaires, Annabel Oreste nous a invités à fouiller dans sa légendaire garde-robe!

• À lire aussi: Voici l’identité de l’Académicien.ne qui a remporté Star Académie 2021

Semaine après semaine durant l'aventure Star Académie, nous avons reçu les candidats délogés sur Instagram pour leur poser des questions sur les secrets de l'Académie. Ils ont unanimement élu Annabel comme étant l'Académicienne avec la garde-robe la plus impressionnante et le plus beau look vestimentaire.

Nous nous sommes rendus chez elle pour fouiller dans ses nombreux morceaux et découvrir son item le plus dispendieux, les vêtements qu'elle a gardés de son passage à Star Académie, sa tendance préférée du moment, et plus encore.

Voyez notre capsule On a fouillé dans la garde-robe de... Annabel Oreste ci-dessus!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s