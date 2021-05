Voici comment porter le skinny jeans de façon moderne en 2021

Si vous avez entendu dire que le skinny jeans n’était plus tendance en 2021, mais que vous aimez encore votre paire, ne la donnez pas tout de suite! Il existe plusieurs façons de porter ce pantalon serré tout en étant tendance.

Selon plusieurs, le skinny jeans a été remplacé par un modèle plus ample. Bien qu’on adore le look «boyfriend», certains ont encore une paire de «skinny» dans leur garde-robe et il ne faut pas s’en départir de sitôt!

Alors qu’on voit beaucoup d’idées de tenues avec des jeans lousses, il existe plusieurs options tout aussi belles avec des skinny. Le truc est de moderniser un peu le look.

En optant pour des couleurs plus foncées, comme le noir ou le gris charcoal, et des coupes un peu plus droites et moins «stretch», on arrivera à rendre le skinny jeans plus 2021.

Voici donc 8 idées de «outfit» pour moderniser son skinny jeans:

1. Le skinny noir

Porté avec un cardigan, un crop top, ou tout autre haut un peu plus ample, le skinny noir restera à jamais un classique.

2. Le skinny taille basse

Les années 2000 sont de retour et, durant cette période, les pantalons taille haute n'existaient pas! Pour adopter le look Y2K au max, rien de mieux qu’un skinny taille basse.

3. La jambe droite

Un jeans à jambe droite reste une coupe très tendance puisqu’elle s’inspire des années 90. C’est un bon compromis entre le skinny très ajusté et une coupe plus moderne!

4. Le skinny avec un corset

On le sait tous, le corset est partout en 2021! Cette tendance sexy se porte à merveille avec plusieurs bas, dont le jeans skinny pour un look ajusté de la tête aux pieds.

5. Le skinny avec une fente

Voici une autre façon de moderniser la coupe skinny, celle d’adopter un modèle avec une fente en bas. Cela permet d’avoir du mouvement à la cheville, tout en étant plus serré sur la cuisse.

6. Le look grunge

Si vous préférez un style plutôt «edgy», le skinny gris foncé est pour vous. Porté avec des bottes de combat et une veste ample en haut, il vous donnera le look grunge de vos rêves!

7. Le skinny avec une chemise

Rien n’est plus classique comme look qu’un jeans bleu avec une chemise blanche ample. C’est indémodable, et la chemise «oversized» va venir balancer le côté plus ajusté de votre pantalon.

8. Le skinny (très) troué

Si vous n’aimez pas le look ultra serré, presque comme une paire le leggings, du skinny, optez pour une paire très trouée! Cela donnera un look plus «edgy» et unique à vous.

Et voilà, plus besoin de se départir de votre paire de skinny qui dort dans le fond de votre garde-robe.

