Alicia Moffet adopte LE blond le plus populaire de l’été 2021

Alicia Moffet a rendu visite au coloriste des stars, Max Gourgues, pour une nouvelle tête estivale en adoptant LE blond le plus tendance de 2021.

Rappellons que la jeune maman avait récemment troqué son roux cuivré pour un blond, une teinte qu’elle a porté pendant plusieurs années avant cela.

Suite à ce changement capillaire printanier, Alicia avait envie de quelque chose de différent pour l’été.

Elle s’est donc rendue au salon de Max Gourgues pour une nouvelle coloration blonde qui nous rappelle le «blond citron» récemment dévoilé par l’actrice Lucy Hale.

Ce blond doré se dessine clairement comme étant la tendance estivale de 2021.

Lors de sa dernière transfo, Alicia avait opté pour de longues rallonges. Cette fois-ci, la chanteuse et le coiffeur Benjamin Bélanger ont préféré une coupe et des extensions plus courtes!

Cela lui va à merveille.

