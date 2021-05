10 boissons Starbucks populaires sur TikTok à essayer

Si vous êtes fans de Starbucks, mais avez tendance à toujours commander la même chose, nous avons de nouvelles idées de boissons pour vous!

Quand vient le temps de se gâter avec une boisson Starbucks, les options sont multiples.

En plus des classiques disponibles en tout temps et des drinks thématiques selon la saison, il est possible de commander des boissons qui ne se trouvent même pas sur le menu!

TiKTok regorge d’idées de boissons froides et chaudes à essayer qui vous feront remplacer votre commande habituelle.

Voici 10 recettes de boissons populaires sur TikTok

1. Le «pink drink» au matcha

On connaît tous le Refresher fraise et coco, affectueusement surnommé le pink drink. C’est une boisson adorée de tous, mais on peut l’améliorer avec un peu de matcha!

Voici ce que vous devez commander:

Un Refresher fraise et coco avec la mousse froide à la vanille

De la poudre de matcha dans la mousse

Et voilà! Rafraîchissant comme tout.

2. Le «TikTok drink»

Cette boisson est si populaire sur la plateforme qu’elle a été nommée le «TikTok drink».

Voici ce que vous devez commander:

Un Refresher açaï à la fraise Venti

3 portions de framboises, 3 de mûres, et de la glace

Passé au mélangeur pour une texture lisse

Cela risque de devenir votre choix #1 l’été!

3. Le café au Nutella

Les fans de Nutella vont adorer cette option chocolatée et caféinée.

Voici ce que vous devez commander:

Un café infusé à froid Nitro Grande

Une pompe de mocha

Une pompe de sirop de noisette

2 pompes de sirop de vanille (sans sucre, si vous le désirez)

C’est comme un dessert glacé!

4. Le lever du soleil

Si vous avez envie d’un breuvage aussi rafraîchissant qu'instagrammable, cette recette est pour vous.

Voici ce que vous devez commander:

Une limonade mangue et fruit du dragon sans fruits et demandez au barista de laisser de l’espace dans votre boisson

Ajoutez du thé à la pêche et au fruit de la passion et ne mélangez pas

C’est un lever du soleil dans un verre, et en plus, cela goûte le rêve!

5. Le «gummy bear»

Cette recette simple comme tout est aussi belle que bonne, surtout si vous aimez les boissons sucrés.

Voici ce que vous devez commander:

Une limonade avec du sirop de framboise

Le sirop pourrait être transparent ou teinté, selon votre Starbucks, mais le goût de bonbon «gummy bear» sera le même.

6. Le latté biscuits au beurre

Le goût des biscuits au beurre est un classique adoré de ceux qui ont la dent sucrée. Bonne nouvelle, il est possible de s’en faire une version en latté glacé!

Voici ce que vous devez commander:

Un chaï latté glacé Grande

Du lait d’avoine

Du sirop sucre brun

La mousse froide «sweet cream»

Un vrai délice!

7. Le faux «bubble tea»

Ceux qui aiment le goût du «bubble tea», mais pas les perles de tapioca, pourront trouver leur compte chez Starbucks.

Voici ce que vous devez commander:

Un thé noir glacé

Demandez de remplacer l’eau par du lait d’avoine

4 pompes de sucre brun

Vous n’aurez plus jamais besoin de commander un bubble tea.

8. Le chaï violet

Pour tous ceux et celles qui aiment autant les boissons sucrées que celles florales vont adorer cette combinaison de saveurs qui donne un magnifique breuvage mauve.

Voici ce que vous devez commander:

Un Refresher Violette (Venti)

Remplacez le lait de coco par de la «sweet cream»

3 pompes de chaï

Le tour est joué.

9. Le Charli D’Amelio

La star de TikTok est connue pour commander le même breuvage chez Dunkin Donuts, mais un fin barista a découvert comment recréer le tout chez Starbucks.

Voici ce que vous devez commander:

Un café infusé à froid Venti

3 pompes de caramel

Du lait régulier

Vous voilà prêts à déguster le «Charli Drink».

10. Le matcha à la menthe

Fans de matcha ET de breuvages à la menthe poivrée, voici votre boisson rêvée.

Voici ce que vous devez commander:

Un matcha latté glacé

2 pompes de sirop de vanille

2 pompes de sirop à la menthe poivrée

La mousse glacée salée

Miam! Fini les compromis.

