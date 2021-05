Elisabeth Rioux annonce un tout nouveau produit Hoaka surprenant

Après les maillots de bain, les sous-vêtements et les vêtements «mous», Elisabeth Rioux se lance dans une toute autre gamme de produits!

On connaît tous les marques d’Elisabeth Rioux, les maillots de bain Hoaka et les vêtements et sous-vêtements Hoaka Apparel.

Coup de théâtre, la jeune femme d’affaire vient tout juste d’annoncer qu’elle ajoute une autre corde à son arc: les maillots pour enfants!

En effet, celle qui vient tout juste de déménager au Costa Rica a profité de la plage pour dévoiler son tout nouveau produit.

Cette nouvelle collection est en fait en collaboration avec Tipou Bébé, la marque de couvertures et accessoires pour enfant de la mère d’Elisabeth.

Porté par sa fille, Wolfie, Elisabeth a dévoilé le premier modèle Hoaka X Tipou. Elle a expliqué qu'elle et sa soeur avaient créé les modèles de maillots en utilisant des imprimés dessinés par leur maman.

Comme si ce n’était pas déjà assez adorable, cette collaboration était une surprise pour la mère d’Elisabeth! Sa fille lui a annoncé la nouvelle via FaceTime lors de la Fête des mères.

La première collection de plusieurs sera disponible dès cet été et il y aura des modèles pour filles et pour garçons.

Adorable!

