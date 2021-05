3 applications qui vous diront qui a arrêté de vous suivre sur Instagram

Gageons que vous êtes curieux de découvrir qui s’est désabonné de votre compte Instagram. Pour cela, il existe quelques applications qui fonctionnent super bien afin de repérer les coupables.

Voici 3 applications géniales qui vous donneront l’heure juste sur vos abonnés.

1. FollowMeter

Cette application magique, rien de moins, fonctionne à l’aide d’un tableau de bord simple et efficace. Vous pourrez connaître, grâce à une liste précise, toutes les personnes qui se sont désabonnées de votre compte et celles qui ont commencé à vous suivre. De plus, restez informés sur ceux qui regardent le plus votre historique ou qui vous ont bloqué et la performance de vos publications. FollowMeter peut être téléchargé sur les plates-formes iOS et Android.

2. Follower Tracker for Instagram

Bien que l’on doive utiliser cette application avec des achats intégrés pour un maximum d’informations, il est possible de savoir gratuitement combien d'abonnés Instagram vous avez perdus. L'application fournit des détails sur les personnes qui se sont retirées de notre profil, les gens que vous suivez qui ne vous suivent pas, ceux qui aiment le plus vos photos, etc. Disponible uniquement sur iOS.

3. Follow Cop

Ici, une application gratuite et disponible sur Android qui vous permet de voir les personnes qui, depuis votre dernière connexion, ont disparu de votre Instagram. On dit que c’est une façon assez précise et fiable pour être au courant des abonnés que l’on a perdus.

