Voici l'imprimé surprenant que tout le monde va porter cet été

Au début des années 2000, l’imprimé floral hawaïen, plus précisément l’hibiscus, était partout sur nos vêtements et accessoires. Force est de constater que la tendance revient en grand, 20 ans plus tard!

En effet, cet imprimé a été récemment porté par Hailey Bieber et de nombreuses autres stars qui souhaitent se plonger dans la nostalgie des décennies passées.

L’imprimé d’hibiscus se décline sous plusieurs formes, des pantalons, aux maillots de bain, en passant par les accessoires et les hauts.

S’il y a bien un moment pour porter ce type d’imprimé ensoleillé, c’est bien cet été!

On vous propose donc quelques articles qui mettent de l’avant cet imprimé nostalgique!

1. Robe camisole imprimé hibiscus Omighty - 79$ (US)

ACHETER ICI

2. Chemise hawaïenne (16 couleurs) sur Amazon - 19$

ACHETER ICI

3. Bikini bleu Willow de Black Bough Swim - 50$ le haut et 50$ le bas

ACHETER ICI

4. Robe jaune à licou Shein - 15$



ACHETER ICI

5. Bikini rose à imprimé hawaïen chez H&M - Haut 25$ et bas 15$

ACHETER ICI

6. Robe croisée verte Mango - 100$



ACHETER ICI

7. Robe à imprimé hawaïen chez Amazon - 50$

ACHETER ICI

8. Pantalons Kokomo de Holiday The Label - 225$

ACHETER ICI

9. Robe à manches bouffantes orange chez H&M - 20$



ACHETER ICI

