Laurence Deschênes de «Léa Olivier» lance sa compagnie de produits naturels

On la connaît sur son rôle titulaire dans La vie compliquée de Léa Olivier, mais Laurence Deschênes a aussi sa propre marque de produits naturels!

Laurence et sa mère ont créé cette compagnie qui se nomme Les Caprices de Louloute il y a environ un an.

L’idée est née lorsque la jeune actrice a réalisé le nombre de bouteilles de shampoing qu’elle utilisait par année. Elle s’est donc intéressée aux shampoings en barre!

Laurence et sa mère ont alors fait affaire avec deux entreprises d’ici, La sorcière capillaire pour des shampoings, ainsi que Savons Milca pour des savons.

Ensemble, ils ont concocté des recettes sur mesure, faites au Québec, à la main et non testées sur les animaux. Les produits sont aussi sans huile de palme et biodégradables!

Tranquillement, l’entreprise a pris de l’ampleur. Aujourd’hui, en plus des shampoings et savons, Laurence et sa mère proposent aussi leurs propres chandelles de soya, baumes à lèvre et sels de bain.

Dans le futur rapproché, il y aura même un savon pour chien et un savon pour bébé qui s'ajouteront à la gamme.

On adore! Rendez-vous sur le site web de Les Caprices de Louloute pour vous procurer vos produits naturels faits ici!

