10 séparations marquantes depuis le début de 2021

Depuis le début de 2021, plusieurs couples se sont brisés. Certaines relations, plus tumultueuses que d’autres, ont fait l’objet de nombreux sites à potins.

Voici 10 séparations marquantes depuis le mois de janvier 2021.

1. Sansdrick Lavoie et Andréanne Lapointe

Célibataire depuis novembre 2020, c’est seulement depuis le début du mois d’avril, que l'ex-candidat d'OD Bali, Sansdrick Lavoie a annoncé être célibataire! Rappelons qu’ils étaient en couple avec l'animatrice et influenceuse Andréanne Lapointe, alias Didi Lapi.

2. Camila Mendes et Grayson Vaughan

Camila Mendes serait de retour sur le marché du célibat. Selon la rumeur, sa relation avec Grayson Vaughan serait officiellement terminée. Celle qui joue le rôle de Veronica Lodge dans la série Riverdale fréquentait le photographe depuis environ un an.

3. Claude Bégin et Clodelle Lemay

Lors de son entrée à Big Brother Célébrités, Claude Bégin était nouvellement célibataire. Sa relation avec sa fiancée Clodelle Lemay s'était terminée tout juste avant le début de l'aventure. Par la suite, on a eu droit à ses premiers rapprochements avec Lysandre Nadeau à l’émission de téléréalité. C’est à la fin février, sur les réseaux sociaux, que les nouveaux amoureux avaient officialisé leur relation.

4. Jennifer Lopez et Alex Rodriguez

Par un communiqué officiel, le 15 avril dernier, Jennifer Lopez et son fiancé Alex Rodriguez annonçaient leur séparation: «Nous avons réalisé que nous étions meilleurs en tant qu’amis et nous avons hâte de le rester». C’est ce qui mettait un terme à leur relation de quatre ans.

5. Kim Kardashian et Kanye West

Début janvier, la chaîne NBC News affirmait que Kim et Kanye vivaient séparés tout en suivant une thérapie de couple. Pour sa part, l’homme de 43 ans s’était installé dans le Wyoming et la femme de 40 ans vivait toujours en Californie, dans la résidence familiale. C’est la vedette américaine de téléréalité qui aurait officiellement demandé le divorce. Le couple était marié depuis mai 2014. Kim Kardashian a demandé la garde partagée de leurs quatre enfants. «Kimye», surnom du couple, était l’attraction de tous les tapis rouges.

6. Addison Rae et Bryce Hall

Addison Rae et Bryce Hall... assurément le couple le plus compliqué à suivre sur Tik Tok. En octobre 2020 ils confirmaient leur relation. C’est ce printemps qu’ils étaient au centre de rumeurs. Bryce s’est fait accuser d’avoir trompé Addison, ce qu’il a nié. En avril, Addison a confirmé sur Twitter qu'elle était célibataire et les deux vedettes de TikTok ont cessé de se suivre mutuellement sur Instagram.

7. Zac Efron et Vanessa Valladares

Cette relation avait soulevé les passions, puisque Zac était tombé amoureux de la jeune serveuse de 25 ans lors d’une visite dans un commerce australien, en juin 2020. Les deux avaient ensuite entamé une relation plus sérieuse, relation qui vient malheureusement de prendre fin. Par le passé, Efron a aussi été en couple avec Vanessa Hudgens, Lily Collins et Alexandra Daddario.

8. Ashley Benson et G-Eazy

Les informations de rupture ont été rapportées le 9 février 2021 par le site E! News concernant l'actrice de 31 ans qui a mis un terme à sa relation avec le rappeur G-Eazy. Avant l’annonce officielle, les fans avaient remarqué qu’Ashley avait cessé de suivre G-Eazy sur Instagram. De plus, celui-ci s'était rendu seul en Floride pour assister au Super Bowl.

9. Vanessa Morgan et Michael Kopech

Amoureux à l’époque, ils se sont mariés en janvier 2020. Par la suite, Vanessa a annoncé être enceinte du joueur de baseball pour l’équipe des White Sox de Chicago. C’est en janvier 2021 que la jeune femme a accouché d'un petit garçon! Malheureusement, ils ont aussi annoncé leur divorce depuis.

10. Jonathan Roberge et Léa Londero

C’est à la télévision que l’humoriste s’est confié sur sa séparation avec sa conjointe, Léa Londero, avec qui il a eu deux enfants. Jonathan avait avoué que l’année avait été particulièrement difficile. Rappelons qu’il est sur la route depuis le 29 avril afin d'effectuer le rodage de son premier spectacle, Bisou.

