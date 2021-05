[VIDÉO] Les 15 candidats de Star Académie dévoilent les secrets de l'Académie

Présenté par

Depuis le premier variété de Star Académie, diffusé en février dernier, nous avons eu la chance d’interviewer les candidats délogés au lendemain de leur sortie de l’Académie, dans le cadre de nos entrevues Spill The Tea.

Au fil des semaines, les ex-Académiciens nous ont dévoilé TOUS les secrets de leur vie en colocation au manoir de Waterloo.

De l’Académicien(ne) le(la) plus bordélique ou plus comique, en passant par le(la) «party animal» et même celui(celle) qui prend le plus de temps à se préparer le matin, on sait maintenant tout ce qui se passe lorsque les caméras sont fermées.

De plus, dès la première semaine, les délogés ont tenté de prédire qui allait remporter Star Académie 2021. Ont-ils eu raison? À vous de le découvrir dans la vidéo ci-dessus!

Photo Agence QMI, Joël Lemay

