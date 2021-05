Qu’est-ce que «l’eau de lune» et comment l’incorporer à votre routine beauté

Ces temps-ci, l'astrologie et tout ce qui est en lien avec les astres ont atteint un summum de popularité, à un point où on l’incorpore même dans notre routine beauté!

Puisque tout le monde adore l’astrologie, et que nous avons pas mal de temps libre avec la pandémie, plusieurs d'entre nous s’intéressent soudainement aux cristaux, au tarot, à la méditation, et la liste continue.

Parmis les pratiques spirituelles qui gagnent en popularité on retrouve les cérémonies lunaires. Durant celles-ci, il est possible de faire de l’eau de lune, mais qu’est-ce que l’eau de lune, et à quoi ça sert?

Qu’est-ce que l’eau de lune?

Simple comme tout, c’est de l’eau chargée d’énergie lunaire. Cette pratique est très ancienne, et vise à créer de l’eau qui possèderait les bénéfices de la lune, dont le pouvoir d'accéder nos émotions les plus enfouies.

Quand faire son eau de lune

On peut faire son eau de lune n’importe quand lorsque la lune est visible dans le ciel, mais l’idéal est lors d’une soirée de nouvelle lune, ou de pleine lune.

Lors d’une nouvelle lune, on peut faire un petit rituel visant à imprégner notre eau d’idées positives et de ce que nous aimerions mettre dans l’univers. Si vous choisissez une soirée de pleine lune, optez alors pour des énergies ou pensées dont vous voulez vous départir.

Si vous voulez un maximum d’énergie lunaire, optez pour un soir d’éclipse!

Comment faire sa propre eau lunaire

Commencez en purifiant un récipient de verre avec la fumée de sauge. Remplissez ensuite le récipient d’eau distillée.

Lorsque la lune fait son apparition, placez le pot d’eau devant une fenêtre, ou dehors, où il sera en plein dans la lumière de la lune. Assurez-vous d’inscrire la date ainsi que le signe astrologique dans lequel la lune se trouve à ce moment-là.

Vous pouvez ajouter des fleurs ou même des cristaux dans votre pot, ou autour du pot pour charger l’eau avec toutes sortes d’énergies positives. Laissez l’eau être exposée à la lumière de la lune toute la nuit, et elle sera prête le matin!

Comment utiliser l’eau de lune

Certaines personnes vont utiliser leur eau lors de rituels pour clarifier leur énergie par exemple. Vous pouvez aussi l’utiliser dans un bain, pour nettoyer vos cristaux, ou même la mettre dans un diffuseur.

Vous pouvez aussi l’utiliser pour arroser vos plantes, nettoyer vos pinceaux si vous êtes artiste, et la liste continue.

En beauté, certaines personnes vont l’utiliser comme une brume pour le visage. Si c’est le cas, assurez-vous que ce que vous ajoutez dans votre eau est sécuritaire pour le visage.

Bref, bien qu’il n’y ait aucune preuve scientifique des bienfaits de l’eau lunaire, c’est un beau rituel qui peut faire beaucoup de bien!

