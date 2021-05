Lucie Rhéaume et Jessie Nadeau dans une toute nouvelle série télé

Les influenceuses Lucie Rhéaume, Jessie Nadeau ainsi que leur amie Claudine Langlois seront dans nos télévisions très bientôt!

En effet, les trois jeunes femmes ont participé à une toute nouvelle émission de voyage, Seekers en Inde.

Celle-ci sera diffusée sur les ondes du canal Évasion à partir de mercredi le 19 mai à 22h.

Grandes voyageuses, Lucie, Jessie et Claudine nous transportent avec elles dans un voyage en Inde au tout début de 2020.

Pour découvrir la culture de l’Inde, elles ont participé à plusieurs activités tant spirituelles que sportives.

On pourra les voir participer au Holi Festival (le festival des couleurs), à un mariage Indien, à des cours de yoga et de méditation, ainsi qu’à des sports extrêmes comme le bungee et le rafting.

Durant toute cette aventure, les jeunes femmes sont sorties de leur zone de confort et en ont appris tant sur l’Inde, que sur elles-mêmes.

Voyez la bande-annonce juste ici:

Ne manquez pas ça dès le 19 mai sur Évasion!

