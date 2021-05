Addison Rae ravissante dans une paire de chaussure Aldo abordable et sexy

La star de TikTok Addison Rae est souvent habillée par les plus grands designers, mais parfois elle déniche ses morceaux dans des boutiques plus abordables, comme Aldo!

Lors d’une balade à Los Angeles tout récemment, Addison a été apperçue portant un ensemble rouge, ainsi qu’une jolie paire de talons hauts.

Il s’agit du modèle Tirarith de la marque Aldo! Ce stiletto pas trop haut est un indémodable qui se porte avec n’importe quelle tenue.

Confortable et stylée, la chaussure qui se vend 95$ donne un look sexy et classique à la fois à chanteuse et actrice.

Stiletto Tirarith, 95$ chez Aldo

Ce n’est pas la première fois que Addison rock une paire de souliers Aldo!

Lors de sa performance à l’émission The Tonight Show with Jimmy Fallon, Addison a chanté son titre Obsessed en portant un bottillon Aldo.

Le modèle Aurellane est présentement en rabais, alors faites vites!

Botte Aurellane, en rabais à 60$ chez Aldo

On adore!

