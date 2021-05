Les retrouvailles entre William Cloutier et sa famille vont vous faire pleurer

La fin de l'aventure de Star Académie s'est terminée de belle façon pour William Cloutier: il a été couronné grand gagnant de l'édition 2021, mais il a aussi pu retrouver sa petite famille.



Rappelons qu'en février dernier, William et sa conjointe Sara ont accueilli leur deuxième enfant, Éloi, alors que le candidat venait à peine de poser ses valises à l'Académie. Il a pu passer quelques heures avec son nouveau-né, mais il a dû retourner rapidement à Waterloo.

Voilà que presque trois mois plus tard, la petite famille est maintenant complète, avec le retour à la maison de William.



Les fiers parents ont partagé quelques vidéos, en story sur Instagram, de William qui rattrape le temps perdu avec son fils.







Les retrouvailles entre William et son aîné, Liam, ont été tout aussi touchantes. Le jeune papa de 25 ans a partagé une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle on peut le voir prendre son fils dans ses bras, pour ce qui semble être la toute première fois depuis des semaines et l'émotion est palpable!









«Enfin mon grand coco!» a simplement écrit le papa, visiblement ému et surtout heureux, fondant en larmes, tout comme le petit Liam qui essuyait ses larmes, content d'enlacer enfin son papa.



Sara Dagenais a également partagé une adorable photo du petit clan, enfin réuni!





Absolument adorable!



