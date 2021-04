Les meilleurs fers à friser pour de jolies boucles

Derrière chaque ondulation volumineuse ou boucle parfaite se cache un appareil qui offre des résultats durables. En coiffure, c’est la clé du succès... des outils de qualité!

Pour une chevelure brillante et impeccable, nous vous présentons 5 des meilleurs fers à friser sur le marché, du moins dispendieux au plus cher.

1. Babyliss Pro: MiraCurl 3

amazon

Prix: 129$

Description : Un fer à friser automatique parfait pour créer des boucles définies et souples, mèche par mèche. La technologie nanotitane répartit la chaleur pour un bouclage uniforme et fluide. Il est possible d’ajuster l’orientation des cheveux (gauche, droite, alternée) et la texture (vaguée, naturelle, définie). Garantie deux ans.

Sephora

Prix: 170$

Description : Bio Ionic affirme offrir un complexe exclusif de minéraux naturels de graphène conçu pour optimiser le coiffage, même à basse température. Ce fer inclut le contrôle digital de la température jusqu’à 385 °F, l’arrêt automatique au bout de 30 minutes, la tension universelle et une garantie d’un an.

Sephora

Prix: 218$

Descripion: Le contrôle digital de la température, qui chauffe jusqu'à 450 °F, permet un coiffage sur mesure de tous les types de cheveux. On aime le manche ergonomique et antidérapant qui procure une superbe maîtrise. À noter que ce produit convient aux cheveux colorés et traités à la kératine. Garantie limitée de deux ans.

Sephora

Prix: 250$

Un fer qui nous promet de conserver des boucles rondes toute la journée grâce à la technologie trizone qui maintient une chaleur constante des racines jusqu’aux pointes. Pour sa part, le revêtement de céramique avancé offre une glisse sans accroc pour des résultats rebondissants et volumineux.

Sephora

Prix: 425$

Description: Un outil super pratique : un fer à friser à clip interchangeable de 1, 1.25 et 1.5 pouce pour une infinité de coiffures! La technologie numérique T3 chauffe rapidement et garantit aussi une température homogène. Le cylindre en tourmaline et céramique procure une brillance durable à la chevelure.

