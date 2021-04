Qu’est-ce qu’un Gua Sha et comment cela changera votre routine beauté

On voit de plus en plus de gens qui ne jurent que par le masseur pour visage gua sha, mais à quoi ça sert, quels en sont les bénéfices et comment l’utiliser?

La pandémie et TikTok semblent avoir le même effet sur tous, ces deux choses nous donnent envie de nous occuper de notre peau. Sur la plateforme de partage de vidéos, les trucs en matière de «skincare» pullulent.

L’un ressort du lot: le gua sha. Ceci est la technique d’utiliser une pierre, souvent de quartz ou de jade, plate et en forme de cœur, pour masser le visage.

En pressant doucement l’outil, puis en tirant dans un sens particulier, on active la circulation, relaxe les muscles faciaux, et encourage le drainage lymphatique. Les bénéfices comprennent aussi un teint plus lumineux, une diminution de gonflement et même des pommettes plus définies!

Donc, comment on utilise un gua sha?

Premièrement, il faut préparer sa peau. Puisqu’on va faire des mouvements de massage, il faut s’assurer que la pierre glisse sans friction. On applique donc un hydratant, puis une huile faciale sur notre visage.

On masse le visage (doucement) en partant du milieu, puis en tirant vers le haut et l’extérieur. On peut aussi l’utiliser sur le cou et le décolleté. Il est important de tenir la peau pour éviter de l’étirer, ce qui pourrait causer des ridules.

On évite de faire des mouvements de va et vient, on préconise plutôt une seule direction. On évite aussi de travailler avec un gua sha froid, il est préférable de le réchauffer avant de l’utiliser avec de l’eau tiède ou nos mains!

Combien de fois par semaine faut-il utiliser le gua sha?

On peut commencer en utilisant notre gua sha une fois par semaine, et plus on s’habitue, plus on augmente la fréquence! Vous pourriez même l’utiliser tous les jours.

Le gua sha peut être utilisé le matin pour aider à diminuer l’enflure, mais si votre peau est réactive il est préférable de le faire le soir puisque le massage facial peut causer de la rougeur temporaire sur la peau. Celle-ci est normale, c’est parce qu’on active la circulation!

Où se procurer un gua sha?

Plusieurs options s'offrent à nous quand vient le temps de se procurer cet instrument. En voici quelques unes:

Le gua sha en pierre de jade de Rain House, en rabais à 5$ sur Amazon

Courtoisie

Le gua sha en quartz de Herbivore, 24$ chez Sephora

Courtoisie

Le gua sha en jade de Sonny Bonny, 13$ sur Etsy

Courtoisie

Le gua sha fait au Québec de MINĒRA, 60$ sur Beauties Lab

Courtoisie

