Cole Sprouse et Lana Condor vont jouer dans un film ensemble

Fans de Riverdale et de To All the Boys, nous avons une bonne nouvelle pour vous: Cole Sprouse et Lana Condor vont jouer dans une comédie romantique qui se déroule dans l’espace!

• À lire aussi: Cole Sprouse aperçu main dans la main avec cette Québécoise

Le film Moonshot, une production originale de HBO Max, se déroule dans un futur où certains humains ont colonisé la planète Mars.

Deux étudiants universitaires, joués par Cole et Lana, vont se faufiler dans un vaisseau vers Mars pour tenter d’aller rejoindre leur conjoint respectif se trouvant sur la planète rouge.

Très différents l'un de l'autre, on imagine qu’ils vont se rapprocher durant leur mission secrète vers Mars!

La romcom à saveur de science-fiction sera filmée quelque part en 2021 à Atlanta, en Géorgie.

Cole a partagé sa joie sur Instagram, disant: «Je suis la dernière personne avec qui tu veux être pris sur un vaisseau. L’intemporelle Lana Condor et moi allons jouer dans un film ensemble sur Mars... du moins à Atlanta.»

L’actrice de To All the Boys a pour sa part partagé la nouvelle sur Twitter en disant «Allons-y!» suivi d’un émoji de vaisseau spatial.

On a très hâte d’en entendre plus sur ce film intrigant!

Ces vidéos pourraient vous intéresser: 10 événements oubliés dans Riverdale

s

21 couples de célébrités qui n'ont pas survécu à 2020