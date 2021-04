Selena Gomez est blonde et vous DEVEZ voir le résultat

Toutes les stars semblent se passer le mot ces temps-ci, l’heure est aux changements capillaires drastiques, et Selena Gomez ne fait pas exception!

Après Lucy Hale et Billie Eilish qui ont adopté le blond platine, c’est autour de Selena Gomez de faire le saut vers une tête plus claire.

Elle a surpris ses fans en dévoilant sur le compte de Rare Beauty, sa marque de maquillage, sa nouvelle tête et, par le fait même, sa manucure printanière adorable.

On peut y lire «Nouveau look. Je dois choisir de nouvelles teintes de blush et rouge à lèvres Rare Beauty maintenant!»

Celle qu’on connaît habituellement pour sa chevelure de jais a donc nouvellement opté pour le blond platine.

On se demande si elle a suivi l’exemple de Billie Eilish, qui a caché pendant des semaines sa décoloration, puisque celle-ci se fait généralement en plusieurs étapes.

Bien que Selena rock le brun foncé depuis plusieurs années, elle a déjà été blonde en 2017, mais le look n’avait pas duré longtemps.

On a hâte de voir combien de temps elle gardera cette magnifique couleur!

