La meilleure télé-réalité à écouter selon votre signe astrologique

Après plus d’un an en pandémie, il est normal d’avoir envie de se changer les idées en écoutant une télé-réalité croustillante à souhait!

Entre deux saisons de nos émissions favorites, on peut manquer d’inspiration. Puisque chaque personne est unique et a des goûts différents, nous risquons de ne pas tous aimer les mêmes émissions.

Découvrez la téléréalité à «binge watcher» selon votre signe astrologique:

Bélier - Too Hot To Handle

Les Bélier aiment deux choses dans la vie, l’action et le flirt. Le concept de cette téléréalité est d’isoler sur une île des célibataires sexy qui ne peuvent pas se rapprocher physiquement. Les Bélier vont être sur le bout de leur chaise en regardant les candidats tenter de relever ce défi qu’ils auraient eux-mêmes beaucoup de difficulté à remplir.

Taureau - Bling Empire

Les Taureau ont un petit côté matérialiste qui sera assouvi en suivant le quotidien de ces gens extrêmement riches. Décrite comme la véritable version Crazy Rich Asian, cette série montre la vie de la communauté asio-américaine de Los Angeles. Leurs relations interpersonnelles sont pleines de rebondissements, et leurs sessions de magasinage vont faire des jaloux.

Gémeaux - Dating Around

Les Gémeaux adorent rencontrer de nouvelles personnes et communiquer, alors rien de mieux qu’une émission de «dating»! En écoutant cette série qui suit des célibataires sur plusieurs rendez-vous galants arrangés pour finalement choisir leur personne préférée, les Gémeaux peuvent vivre les rencontres à distance.

Cancer - Marriage or Mortgage

Cette émission demande aux gens de choisir entre un mariage de rêve ou leur maison idéale. Cela vient chercher le côté romantique et émotif des Cancer, mais aussi leur passion pour la famille et le nid douillet! De plus, en temps de pandémie où les mariages sont annulés, ça fait un peu rêver.

Lion - The Circle

Dans The Circle, des gens isolés dans des appartements doivent tenter de devenir le candidat le plus populaire sur un réseau social inventé. Chaque Lion qui écoute cette série adorera analyser les différents profils et s’imaginer ce qu’il ferait s’il participait. Spoiler alert, le Lion gagnerait, car il adore l’attention et sait plaire aux autres!

Psst, si vous aimez The Circle, ne manquez pas la version France et celle du Brésil!

Vierge - Selling Sunset

Des «girl boss» qui vendent des maisons ultra dispendieuses aux riches et célèbres de Los Angeles? Un rêve pour les Vierge! Cette émission comble leur amour pour les gens organisés et qui ont du succès, mais aussi pour leur affinité secrète avec les potins et le «drama». Qui n’aime pas regarder des gens riches se chicaner et se trahir?

Balance - Next In Fashion

La mode est importante pour les Balance qui veulent toujours bien paraître, alors ils adoreront admirer les créations vues dans cette série. Next In Fashion permet à plusieurs designers de mode émergents de s’affronter, et les magnifiques collections vont combler de bonheur les Balance.

Scorpion - Love Is Blind

Cette téléréalité tente de répondre à ce que tous se demandent, est-il possible de tomber en amour avec l’âme d’une personne, sans jamais ne l’avoir rencontré en personne? Les candidats devront se fiancer sans ne s’être vus pour ensuite tester leur relation dans le vrai monde, un rêve pour les Scorpion qui tombent en amour avec des âmes tous les jours.

Sagittaire - Instant Hotel

On le sait, les Sagittaire adorent voyager et explorer différentes cultures et différents endroits. Dans Instant Hotel, des gens louent leur maison, transformée en hôtel à thème, et jugent celles des autres candidats. C’est une façon de voyager en direct de son salon et, avouons-le, de juger les goûts de purs inconnus.

Capricorne - Interior Design Masters

Les Capricorne sont des gens occupés, ils préfèrent accorder de leur précieux temps à une téléréalité qui pourra leur apprendre quelque chose! Dans celle-ci, des apprentis designers d’intérieur s'affrontent pour remporter un contrat important. On les voit évoluer au travers de multiples défis et, en même temps, on note des trucs pour notre future maison!

Verseau - Glow Up

La créativité est importante pour les Verseau qui aiment une téléréalité qui leur permet d’admirer un talent. Dans Glow Up, des maquilleurs talentueux doivent réaliser une foule de looks différents et prouver qu’ils ont la main habile, mais aussi de bonnes idées. Les Verseau vont s’y reconnaître et se laisser inspirer!

Poissons - Queer Eye

Signe émotif, les Poissons ont la larme facile lorsqu’ils écoutent quelque chose de touchant. La mission de cette téléréalité est de changer la vie d’une personne méritante avec le Fab 5, des experts en design, cuisine, beauté, mode et la croissance personnelle. Les Poissons vont pleurer, rire, et adorer voir les transformations tant physiques que émotionnelles des participants.

Bonne écoute!

*À noter que toutes ces séries se trouvent sur Netflix.

