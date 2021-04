La méga vente Girl Crush est l’occasion de s’équiper en «mou»

Bonne nouvelle à tous les adeptes de mode confortable, la collection de Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume est en rabais!

Lancée en novembre 2019 par Cindy et Lucie, Girl Crush ne cesse de grandir et d’évoluer. La marque propose aujourd’hui des ensembles agencés, des t-shirts, des tuques, des bijoux, et même des morceaux faits de matériaux recyclés!

Pour célébrer la fin de la saison, les filles ont décidé d’offrir à leur communauté des rabais allant jusqu’à 50%! Par exemple, les ensembles agencés débuteront à 72$ au lieu de 102$.

Certains items en rupture de stock seront de retour tout spécialement pour cette occasion.

La vente commence dès samedi le 24 avril à midi, et durera une semaine, donc jusqu’au samedi suivant, soit le 1er mai. Wow!

Pour en profiter, voici quelques uns de nos coups de coeur chez Girl Crush:

Les tuques

Le t-shirt «Vulvegaire»

Les ensembles recyclés

La camisole pratique

Les ensembles tressés

Rendez-vous sur le site de Girl Crush pour découvrir les rabais! Bon magasinage.

