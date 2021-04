4 façons de prendre soin de sa peau sans faire souffrir la planète

En collaboration avec

Que tu souhaites préserver l’environnement ou te procurer des produits certifiés cruelty free, mieux vaut suivre ton cœur lorsque tu achètes des cosmétiques. Ton budget ne te permet pas toujours de faire des achats en accord avec tes valeurs ? Que ce soit pour le Jour de la Terre ou pour tous les autres jours de l’année, il est pourtant possible de prendre soin à la fois de ta peau, de la planète et de ton portefeuille. Voici comment !

Tes BFF ont tendance à te taquiner parce que tes goûts sont souvent trop luxueux pour tes moyens financiers ? Dans la plupart des cas, il est vrai que les produits de beauté à la fois efficaces, de qualité et respectueux de la terre s’avèrent coûteux.

Heureusement, il y a quelques exceptions telles que la gamme Garnier Green Labs, entièrement végane, cruelty free et conçue dans le respect de l’environnement. Leurs crèmes-sérums 3-en-1 et leurs nettoyants sont élaborés pour offrir plusieurs bienfaits. De quoi faire d’une pierre deux (ou même trois !) coups en protégeant, hydratant et soignant ta peau en une seule application.

En effet, chouchouter ton visage ne devrait jamais être une perte de temps ni d’argent. Tu ne devrais jamais devoir opter pour des produits qui vont à l’encontre de tes valeurs écologiques par manque de choix.

Voici d’ailleurs 4 astuces pour prendre soin de ta peau qui minimisent les répercussions négatives sur la planète.

1. Favorise les emballages verts

As-tu déjà remarqué le nombre d’emballages jetés aux poubelles chaque semaine, voire chaque jour? À l’échelle du Québec – et du monde-, c’est énorme! Pour faire ta part, achète des produits qui sont fabriqués de matières recyclées ou recyclables.

La gamme Garnier Green Labs se démarque à ce sujet : leurs bouteilles de crème-sérum sont fabriquées à 100 % de matière recyclée (à l'exception de la pompe). À ajouter à ta trousse beauté: la Crème-Sérum illuminatrice Pinea-C FPS30 qui illuminera ton teint grâce à l’action d’ingrédients naturels comme l’ananas et la vitamine C.

2. Opte pour des produits végétaliens

Comme premier pas, vous pouvez commencer par la consommation de produits de beauté qui ne contiennent aucun ingrédient d’origine animale comme la gélatine, la kératine ou la lanoline (qu’on retrouve fréquemment dans les crèmes pour le visage.)

3. Encourage les compagnies qui font des efforts

Lorsqu’il est question de protection de l’environnement, les entreprises qui se démarquent ne courent pas les rues. Assure-toi donc d’encourager celles qui font de réels efforts! Par exemple, l’usine qui produit les formules de la gamme Garnier Green Labs est alimentée à 59 % d’énergie renouvelable. Remarquable!

4. Évite certains ingrédients

Une autre façon de protéger l’environnement dans tes choix de cosmétiques est de t’assurer que leurs produits ne contiennent pas d'ingrédients nocifs pour la planète. Opte donc pour des produits sans huile minérale, sans parabènes, sans colorants et sans sulfates!

Tu es maintenant mieux outillée pour partir à la chasse aux produits pour la peau qui sont doux pour l’environnement. N’oublie pas que chaque geste compte!

Si tu n’as pas envie de te casser la tête, cours au Pharmaprix, au Jean Coutu ou au Walmart le plus près de chez toi et procure-toi les crèmes-sérums et les nettoyants pour le visage de la gamme Garnier Green Labs.