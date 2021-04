Star Académie: voici le garçon choisi par le public qui passe en finale

Lors de la première demi-finale de Star Académie, les 3 garçons se sont affrontés pour tenter de gagner une des deux places en finale.

Joel Lemay / Agence QMI

• À lire aussi: Voici les 3 candidats en danger lors de la première demi-finale de Star Académie

Diffusé le 18 avril, le 10e variété de l’édition 2021 de Star Académie a été fort en émotions.

Plus tôt cette semaine, nous avons appris que les trois Académiciens en danger étaient Guillaume, Jacob et William. Cela veut donc dire que lors de la seconde demi-finale, diffusée le 25 avril, Queenie, Rosalie et Lunou seront en danger.

Bertrand Exertier

Pour tenter d’obtenir l’une des deux places en finale, les trois garçons ont tout donné sur scène, devant leurs familles qui étaient sur place pour les encourager.

Jacob a ouvert le bal, lui qui a choisi d'interpréter Un peu plus haut, un peu plus loin de Ginette Reno.

Joel Lemay / Agence QMI

Ensuite, ce fut le tour de William, qui a opté pour l'une de ses propres compositions, intitulée Si pour me voir.

Joel Lemay / Agence QMI

Finalement, Guillaume a chanté Budapest de George Ezra, mais à sa façon.

Joel Lemay / Agence QMI

• À lire aussi: Tout sur Lunou Zucchini, l'artiste multitalentueuse de Star Académie

Rappelons que Guillaume fut sauvé par le public deux fois, lors des 3e et 5e mises en danger. Pour Jacob, c’est lors de la 7e mise en danger que le public a voté pour lui, puis William fut le choix du public la semaine dernière.

Tout au long du gala, les téléspectateurs ont voté pour leur candidat favori.

Finalement, après un long suspense, le finaliste chez les garçons a été annoncé. Il s’agit de nul autre que William Cloutier! Revoyez sa performance juste ici:

Cela veut donc dire que l’aventure s’arrête ici pour Jacob Roberge et Guillaume Lafond, mais ceux-ci peuvent être fiers de leur parcours. Voyez-les chanter ici:

Pour plus de Star Académie, du lundi au mercredi, les clients Mobilité et Hélix Télé de Vidéotron ont un accès exclusif en direct de Waterloo. Ces moments de vie des Académiciens sont offerts via l'application TVA+ et Hélix, en utilisant la commande vocale «Star Académie».

Ne manquez pas nos dernières vidéos:

s