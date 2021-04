Le foulard est l'accessoire cheveux ultime de l'été

Parmi les tendances les plus en vue de 2021, il y en a une qui se démarque dans nos fils Instagram: le foulard dans les cheveux!

Cet accessoire cheveux connaît une hausse en popularité ces temps-ci! On l'a vu notamment dans le vidéoclip de la chanson Deja Vu d'Olivia Rodrigo.

Le foulard est aussi au centre d'une tendance sur TikTok, le Baby please don't go «challenge» où des gens se filment dans la voiture en écoutant la chanson du même titre par Mike Posner. Quand le «beat» débute, les gens réapparaissent mais avec un foulard sur la tête ainsi que des lunettes de soleil.

Même bébé Yoda et le Mandalorian le font!

Comme plusieurs autres tendances du moment, celle du bandana vient tout droit des années 90, où plusieurs vedettes arboraient le fichu à cheveux.

Le bandana est de nouveau très populaire en 2021, et on a pu l'apercevoir sur des comptes de célébrités, mais aussi d'amatrices de mode et de créatrices de contenu.

En plus d’être super cutes, les bandanas ont pour avantage de camoufler nos «bad hair day», comme Dua Lipa l'a fait avec son bandeau Louis Vuitton.

Ils sont aussi nos alliés lors des sorties de plage, puisqu’ils cachent notre raie de cheveu du soleil tout en dégageant le visage. Certaines personnes le portent avec des mèches de cheveux devant, pour encadrer le visage, et d’autres le placent directement sur leur front.

Plusieurs options sont possible pour recréer la tendance. Les bandanas sont peu dispendieux (entre 5$ et 10$) et souvent disponibles en friperie.

Bandana en coton, 5$ chez Ardène

Bandana disponible en 4 couleurs, 5$ chez Simons

Pour un look plus luxueux, on peut opter pour un foulard en soie à motif!

Bandana imprimé en soie, 50$ chez Zara

Bandana imprimé en satin, 26$ chez Etsy

