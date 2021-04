Chaque signe astrologique a un jour chanceux et voici le votre

Notre signe astrologique est associé à plusieurs choses, des défauts, des qualités, des villes où nous aimerions habiter, et même des parties du corps! Chaque signe a aussi sa journée chanceuse, et oui, pour l'un d'entre-eux, c’est le lundi.

Les planètes et les jours de la semaine sont intrinsèquement liés. En fait, ce sont les astres qui ont inspiré les noms des jours, selon la planète qui gouverne cette journée en particulier.

• À lire aussi: Découvrez quelle planète domine votre signe ainsi que sa signification

Par exemple, lundi est gouverné par, vous l’aurez deviné, la lune. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne et, finalement, dimanche est gouverné par le soleil. Celui-ci est moins évident, mais le nom en anglais, «sunday», est assez clair merci.

Puisque nos signes sont associés à une planète, nous risquons d’avoir une affinité avec la journée gouvernée par celle-ci.

Pour voir si les astres ont raison, voici votre journée chanceuse selon votre signe astrologique:

Bélier - mardi

Signe de feu gouverné par la planète de l’action de et l’agressivité, Mars, le Bélier sera plus chanceux le mardi. C’est la journée où vous ressentez toute l’énergie de cette planète qui vous motivera à atteindre vos objectifs.

Taureau - vendredi

Le Taureau est gouverné par Vénus, la planète de l’amour, mais aussi la beauté et la féminité. À l’opposé de mars et du mardi, vendredi est une journée que le Taureau adore por ENFIN relaxer à la maison en douceur et prendre soin de soi-même.

Gémeaux - mercredi

Mercure, la planète de la communication, gouverne le Gémeaux, ce signe sociable et curieux. Le mercredi, qui divise en quelque sorte la semaine en deux. Pour les Gémeaux, c’est la journée où les meilleures idées arrivent et où ils ont aussi envie d’une pause entre amis.

Cancer - lundi

La lune gère nos émotions, et aucun signe astrologique n'est aussi émotif que le Cancer. Le lundi, c’est la journée pour se remettre de tout ce que le Cancer a vécu durant le week-end, et voir comment il ou elle se sent. Ils en profitent pour recharger leurs batteries et bien débuter la semaine!

Lion - dimanche

La journée du soleil est la journée favorite du Lion. Souvent une journée passée en famille ou entre amis (quand il n’y a pas de pandémie mondiale), le Lion adore voir son monde et avoir sa dose d’attention et d’amour. Les Lion plus introvertis vont user du dimanche pour pratiquer leur talent ou leur passe-temps créatif.

Vierge - mercredi

Là où le Gémeaux aime le mercredi pour jaser avec les collègues ou amis, la Vierge voit cette journée comme le moment parfait pour planifier un meeting, une journée de ménage ou encore une session d’études intenses. C’est le moment où sa liste «to do» diminue de beaucoup!

Balance - vendredi

Signe qui adore communiquer, pour la Balance, le vendredi est synonyme de fun! C’est le moment de voir (virtuellement) ses proches et jaser pour oublier la semaine qui vient de passer. C’est aussi un moment pour passer du temps entre amoureux car le «flirt» est très important pour la Balance.

Scorpion - mardi

Le signe du scorpion est régi par Pluton, qui n’a pas de jour de la semaine associé, mais aussi à Mars. Là où le Bélier voit le mardi comme une journée pour enclencher ses projets, le Scorpion en profite pour s’attaquer à son ambition du moment, qu'elle soit professionnelle ou encore spirituelle.

Sagittaire - jeudi

La planète chanceuse de Jupiter va à merveille au jeudi, une journée souvent amusante! Le Sagittaire, toujours curieux et en recherche d’expansion, va user de son jeudi comme une journée pour prendre une pause du train train quotidien et en profiter pour apprendre quelque chose de nouveau ou aller explorer dehors.

Capricorne - samedi

Là où plusieurs voient le samedi comme un moment pour se relaxer, pour le Capricorne, c’est la journée de productivité par excellence. Le travail ou les études ne peuvent pas le ralentir, alors let’s go, on passe au travers des tâches une à une sans aucune distraction possible.

Verseau - samedi

La planète du Verseau est Uranus, mais puisque celle-ci n’a pas de journée associée, on lui prête Saturne. Planète de la discipline, le Verseau profite de son samedi pour bien terminer sa semaine en fermant ses dossiers. Une fois que le Verseau sait que tout est réglé, c’est le moment de prendre du temps pour soi!

Poissons - jeudi

Le Poissons est gouverné par Neptune, la planète du rêve, mais sa journée chanceuse est le jeudi. Comme le Sagittaire, le Poissons peut se permettre de rêver, explorer et passer du temps sur sa croissance personnelle en cette journée. C’est un signe qui mise sur l’évolution constante, et la magie opère mieux le jeudi!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s