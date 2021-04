Les meilleurs produits pour la peau de The Inkey List à moins de 20$

Les marques de soins abordables ont la cote ces temps-ci, et plusieurs ont un coup de cœur pour The Inkey List.

Cette compagnie propose des produits très peu dispendieux qui contiennent une liste d'ingrédients simples à comprendre.

De cette façon, on peut se bâtir une routine de soin complète ou encore ajouter quelques éléments efficaces aux produits qu’on aime déjà.

Disponibles depuis peu chez Sephora Canada, on découvre tranquillement la gamme et certains articles sortent du lot tant par leurs résultats que leur miniprix.

Psst...: Il y a une mégavente chez Sephora en ce moment et voici comment y avoir accès

Pour tester The Inkey List, voici les 7 meilleurs produits qui valent la peine:

Ce produit est pour: Les gens à la peau grasse, à tendance acnéique ou mixte.

Avec sa formule qui comprend 2% d’acide salicylique, ce produit aide à décongestionner les pores en douceur et à se débarrasser des points noirs. De plus, il nettoie le visage en profondeur et retire même le maquillage.

ACHETER ICI

Ce produit est pour: Tous les types de peaux qui veulent de l’hydratation.

L’acide hyaluronique est l’ingrédient vedette de l’hydratation en aidant la peau à retenir l’eau 1000 fois plus. Cet ingrédient aide à repulper la peau, donc à faire disparaître les ridules causées par la déshydratation. On peut l’ajouter dans n’importe quelle routine de soins.

ACHETER ICI

Ce produit est pour: Les gens qui veulent contrôler le sébum produit par leur peau.

Cet ingrédient promet de réduire l’huile sur le visage, mais il fait beaucoup plus que ça! Il diminue aussi les rougeurs, la texture ainsi que les boutons. On peut l’ajouter à n’importe quelle routine, même si notre peau est plus sèche.

ACHETER ICI

Ce produit est pour: Ceux qui veulent hydrater la peau et prévenir les signes de l’âge.

Un peu plus dispendieuse, cette crème hydratante sera appréciée surtout par les gens à la peau sèche. Elle contient des peptides, un ingrédient qui renforce la barrière d’hydratation naturelle de la peau. La formule va aussi aider à favoriser la production de collagène pour une peau repulpée.

ACHETER ICI

Ce produit est pour: Prévenir les signes de l’âge.

Le Q10 est un ingrédient antioxydant, un agent essentiel pour prévenir le vieillissement causé par notre environnement. Chaque routine de soins devrait contenir un antioxydant, et celui-ci est tout aussi efficace, quoique moins connu, que la vitamine C. On l’utilise le matin, et il contient aussi du squalane, un ingrédient qui hydrate sans rendre la peau huileuse.

ACHETER ICI

Ce produit est pour: Les yeux bouffis ou fatigués.

Si votre seule préoccupation concernant vos yeux est qu’ils sont un peu gonflés le matin, cette crème va grandement vous aider. Elle réveille le contour de l'œil et redonne sa fermeté à la paupière. De plus, elle hydrate légèrement, ce qui prévient les ridules.

ACHETER ICI

Ce produit est pour: Les gens qui ont de l’hyperpigmentation ou des cicatrices d’acné.

L’acide tranexamique aide à réduire l’apparence des taches sur la peau. On applique ce produit la nuit, 3 fois par semaine pour commencer, pour traiter l’hyperpigmentation. La formule comprend aussi de la vitamine C pour illuminer et de l’extrait de baie d’açai pour uniformiser le teint.

ACHETER ICI

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s