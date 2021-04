Lou-Pascal Tremblay et Marina Bastarache se construisent «un petit nid d’amour»

Lors d'une entrevue avec le magazine Échos Vedettes, Lou-Pascal Tremblay s'est confié sur ce qu'est la prochaine étape de sa relation amoureuse avec Marina Bastarache.

• À lire aussi: Lou-Pascal Tremblay explique pourquoi il a gardé sa relation avec Marina Bastarache secrète

En couple depuis 2019, Lou-Pascal et Marina ont du mettre leur passion commune, les voyages, sur pause durant la pandémie.

«C’est la chose qui me manque le plus, en ce moment! Quand ça va être possible, je vais avoir besoin de recommencer à voyager!» a-t-il expliqué.

En attendant, les amoureux se sont tout de même trouvé un projet très excitant, celui de se faire bâtir une maison sur un terrain à Tremblant! «Un petit nid d’amour» pour reprendre ses mots. «On vit encore à Montréal, mais j’ai un chalet à Sainte-Agathe-des-Monts. Pendant la pandémie, le retour à la campagne a été une révélation! Avant, je n’avais jamais vu à quel point c’était une chance d’avoir ça», admet-il.

Lou-Pascal s’y est découvert des talents pour les travaux manuels. «J’ai construit un cabanon. Ça m’a donné le goût de nous bâtir quelque chose à nous en partant de zéro, de bûcher les premiers arbres sur lesquels va reposer notre construction. C’est une autre manière d’exprimer ma créativité. Depuis que je suis jeune, je baigne dans l’univers du jeu: ça me rend heureux, mais il me manquait un petit quelque chose. Je pense que ce projet de maison va venir compléter la personne que je suis.»

Le jeune homme n’est pas très actif sur les réseaux sociaux. Il laisse ça à sa blonde. Il trouve qu’elle maîtrise l’art d’en user à merveille! «Elle est bonne. Elle le fait d’une manière où elle réussit à être engagée. À travers la vague #MeToo et l’élan, plus fort que jamais, de l’émancipation de la femme, elle est tout le temps au premier rang, en train de se battre, raconte-t-il fièrement. Je pense sincèrement qu’elle fait une petite différence, et je respecte beaucoup ce qu’elle fait!»

En février, Lou-Pascal soulignait son 26e anniversaire. Ç’a été pour lui une occasion de réfléchir. «J’ai connu beaucoup de succès, dans les dernières années. Ça m’a décentré de qui j’étais réellement et de ce que je veux continuer à devenir. Aujourd’hui, je veux être reconnaissant quand je reçois de l’amour, mais je ne veux pas en dépendre. Et je veux garder les pieds sur terre avec mes projets. Je me souhaite des rôles qui me mettent au défi et qui me rendent heureux.»

Adorable! On leur souhaite tout le bonheur du monde.



Pour plus de Marina, ne manquez pas nos vidéos en collaboration avec elle:

s