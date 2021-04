6 «dupes» de produits de maquillage pas chers qui vont remplacer les produits de luxe

Souvent, lorsqu’un produit de beauté devient viral, il coûte aussi très cher. Heureusement pour nous, des économes futés réussissent souvent à dénicher un équivalent à une fraction du prix!

Grâce aux réseaux sociaux, et surtout TikTok, on a plusieurs ressources pour avoir des conseils beauté. On peut y voir des gens comme nous tester, puis critiquer toutes sortes de produits.

Lorsqu’un article particulier devient viral et qu’il est en rupture de stock, ou tout simplement trop cher, on peut compter sur les réseaux sociaux pour nous sauver la vie.

Souvent, ce n’est qu’une question de temps avant qu’une personne déniche une version peu dispendieuse, mais tout aussi efficace. Ce qu’on appelle communément les dupes sont appréciés de ceux et celles qui aiment économiser, mais qui désirent être à l'affût des dernières tendances beauté!

Voici donc 6 dupes beauté tout aussi efficaces que l’original, mais à une fraction du prix!

1. Produit viral: le fond de teint Good Apple de KVD Vegan Beauty, 51$ chez Sephora

Son dupe: le fond de teint crème à poudre de Milani, 17,95$ en pharmacie

Le Good Apple de KVD Vegan Beauty est devenu viral sur TikTok, dans les dernières semaines, grâce à sa couvrance impressionnante et sa formule hydratante. Par contre, il coûte 51$ et, sans surprise, est en rupture de stock presque partout.

On se tourne alors vers la version tout aussi couvrante de la marque Milani! À moins de la moitié du prix, quoiqu'avec moins d’options de teintes, les internautes ont trouvé une équivalence qui fera votre bonheur!

Courtoisie

ACHETER ICI le KVD Vegan Beauty / ACHETER ICI le Milani

2. Produit viral: le fard à joues en crème Cloud Paint de Glossier, 22$ en ligne

Son dupe: le fard à joues en crème Cheek Heat de Maybelline, 10,50$ en pharmacie

Le Cloud Paint de Glossier est connu comme étant léger comme tout sur le visage, mais très pigmenté et longue tenue. Pour éviter les frais de livraison – Glossier n’est vendu qu’en ligne au Canada – il existe une option!

La marque Maybelline propose le Cheek Heat, un gel-crème tout aussi léger qui s’applique comme un charme. De plus, les options de teintes sont très similaires.

Courtoisie

ACHETER ICI le Glossier / ACHETER ICI le Maybelline

3. Produit viral: Le cache-cernes Shape Tape de Tarte, 35$ en ligne

Son dupe: Le cache-cernes Camo 16Hrs de ELF, 7$ en pharmacie

Si vous avez déjà regardé un tutoriel beauté sur YouTube, vous connaissez le fameux cache-cernes ultracouvrant Shape Tape. Par contre, pour une raison obscure, il n’est pas disponible dans les Sephora canadiens, impossible donc de tester sa teinte ou de l’obtenir sans devoir commander en ligne.

Une chance pour nous, ELF propose une version à miniprix qui couvre TOUT! Votre maquillage sera digne des beauty gurus, sans avoir à briser sa tirelire.

Courtoisie

ACHETER ICI le Tarte / ACHETER ICI le ELF

4. Produit viral: le mascara Better Than Sex de Too Faced, 33$ chez Sephora

Son dupe: le mascara Lash Paradise de L’Oréal, 8$ sur Amazon

Le mascara Better Than Sex a fait ses preuves, dans les dernières années, comme étant l’un des meilleurs pour donner du volume aux cils. Par contre, son prix nous fait hésiter!

En pharmacie, le Lash Paradise offre le même effet volumisant, mais à un prix réduit. De plus, le tube est identique, alors vous n’y verrez que du feu!

Courtoisie

ACHETER ICI le Too Faced / ACHETER ICI le L'Oréal

5. Produit viral: la base pour le teint Hydro Grip de Milk Makeup, 43$ chez Sephora

Son dupe: la base hydratante Makeup grip de Hard Candy, 8$ chez Walmart

Cette base hydratante de Milk Makeup fait des miracles pour repulper la peau et faire tenir le maquillage pendant des heures. Plusieurs YouTubeurs et maquilleurs ne jurent que par ce produit.

Pour beaucoup moins de sous, on opte pour la version de la marque Hard Candy. Tout aussi hydratante et longue tenue, cette version de pharmacie contient aussi de l’acide hyaluronique pour repulper les peaux même les plus sèches!

Courtoisie

ACHETER ICI le Milk Makeup / ACHETER ICI le Hard Candy

6. Produit viral: le gloss Gloss Bomb de Fenty Beauty, 25$ chez Sephora

Son dupe: le gloss Ludicrous de Milani, 14$ en pharmacie

Ce gloss hydratant, brillant et flatteur sur tous les teints est vraiment génial! Par contre, 25$ pour un produit pour les lèvres, c’est assez dispendieux.

La marque Milani (encore elle!) propose des gloss qui donnent un look identique à celui du Fenty Beauty. On opte pour la teinte She's All That pour imiter la couleur universelle de son équivalent de luxe.

Courtoisie

ACHETER ICI le Fenty Beauty / ACHETER ICI le Milani

Bonnes économies!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s