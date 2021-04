Voici les deux candidats qui devront quitter Star Académie ce soir

À la conclusion du 9e variété de Star Académie, diffusé le 11 avril, deux des quatre candidats en danger ont dû plier bagage, à la grande tristesse de tous leurs fans.

Joel Lemay / Agence QMI

Cette semaine marque le début des doubles éliminations pour cette mouture de Star Académie, prouvant que la finale arrive à grands pas.

Puisque celle-ci, diffusée le dimanche 2 mai, se fera avec deux Académiciens, il faudra donc dire au revoir à deux candidats chaque dimanche jusque là.

Cette semaine, nous avons appris que les quatre candidats en danger étaient Maëva, Lunou, William et Shayan.

Pour tenter de se tailler une place dans la première demi-finale, les 4 Académiciens ont tout donné sur scène.

Lunou a ouvert le bal avec la chanson Million Years Ago de Adele.

Joel Lemay / Agence QMI

Ensuite, Maëva a choisi de faire sa propre composition intitulée Le temps au temps.

Joel Lemay / Agence QMI

Shayan a interprété Somewhere Only We Know du groupe Keane.

Joel Lemay / Agence QMI

Finalement, William a opté pour Comment je te dirais de Renée Wilkin.

Joel Lemay / Agence QMI

Rappelons que, pour Maëva, il s’agit d’une 3e mise en danger. Celle-ci a été protégée par les professeurs lors de la première semaine, puis lors de la 5e mise en danger. Lunou a été sauvée par le public lors de la 4e élimination, alors que William fut protégé par les professeurs à la 3e semaine. Shayan en est lui aussi à sa 3e mise en danger après avoir été le coup de cœur du public lors de la première semaine, puis choisi par les professeurs la semaine dernière.

Le public a voté tout au long de la soirée, mais son choix s’est arrêté sur William Cloutier.

Le corps professoral a ensuite délibéré un moment, pour finalement choisir de protéger Lunou. Cette semaine était la dernière où les professeurs avaient leur mot à dire, puisque le public sera seul décideur lors des prochains variétés.

Cela veut donc dire que la course s'arrête malheureusement ici pour Maëva et Shayan

