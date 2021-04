Les 4 signes astrologiques les plus gênés qui aiment être seuls

Certaines personnes sont extraverties et adorent être entourées de gens, alors que d’autres préfèrent être seules. De quel groupe faites-vous partie?

On le sait bien, certains signes astrologiques sont plus exubérants que d’autres (oui, on vous parle, les Lion!). En se fiant aux traits de personnalité communs des signes du zodiaque, on peut prédire qui aura tendance à être plutôt introverti.

Voici donc les 4 signes astrologiques les plus gênés qui ont besoin de leur alone time:

4. Verseau

Les Verseau sont des gens qui brillent dans la collaboration, mais qui accordent une importance majeure à leur indépendance.

Pour une heure passée à créer en groupe ou à discuter en équipe, ils auront besoin du double de temps seuls pour se ressourcer et recharger leurs batteries.

3. Cancer

Signe d’eau par excellence, les Cancer sont très près de leurs émotions, ce qui peut faire d’eux des gens plutôt introvertis et centrés sur eux-mêmes.

Ils sont aussi connus comme ayant une carapace assez difficile à percer! Il faut prendre son temps avant d’apprendre à connaître ce qui se cache derrière la façade dure des Cancer.

2. Taureau

Rien n’est plus agréable pour les Taureau qu’une soirée passée en solo. Un film, un bain, des chandelles, un pyjama... c’est le rêve quoi!

Ils pourront accepter une personne dans leur petit cercle de relaxation, mais pas plus, et pas tout le temps! Les Taureau savent être sociables quand il le faut, mais préfèrent de loin la solitude.

1. Scorpion

Si vous côtoyez une personne silencieuse et mystérieuse, elle est probablement Scorpion! Ces personnes sensibles sont souvent plutôt introverties.

Les gens nés sous ce signe ont tendance à garder leurs passions pour eux-mêmes et à hésiter longuement avant de les partager avec d’autres. Puisqu’ils ne s’ouvrent pas à n’importe qui, trahissez un Scorpion et vous le perdez à tout jamais.

