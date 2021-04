Oubliez les crèmes pour les yeux, voici le produit qu’il vous faut

Plusieurs experts de la peau s’entendent pour dire que les crèmes pour les yeux sont inutiles, mais ont-ils raison?

Il est parfois difficile d’avoir la réponse absolue à nos questions en ce qui concerne les soins de la peau pour une raison simple : personne n’est pareil.

Les crèmes pour les yeux sont créées en fonction du fait que la peau autour de nos yeux est plus mince que celle sur le reste de notre visage. Pour cette raison, elle a tendance à vieillir plus vite et aurait besoin d’être protégée et hydratée.

La réalité, c’est que les crèmes contour des yeux sont souvent trop riches, surtout pour les gens qui ont la peau grasse, à tendance acnéique, ou même mixte.

Ces gens risquent de remarquer l’apparition de grains de millium, des petites bosses blanches autour des yeux, en utilisant ces crèmes trop riches.

C’est pourquoi plusieurs experts de la peau sur TikTok parlent de plus en plus de par quel produit ils remplacent leur crème pour les yeux.

La formule idéale? Un gel pour les yeux à base d’eau! Ce type de produit est assez léger pour pénétrer dans la peau sans bloquer les pores. De plus, vous pouvez ensuite viser votre préoccupation, que ce soit les cernes foncés, le gonflement, ou encore les ridules.

On applique les gel pour les yeux après le sérum et avant la crème hydratante. On peut le faire le matin et le soir. Tous les types de peaux peuvent utiliser ce produit, mais une peau vieillissante pourrait préconiser une crème plus riche pour les yeux.

Voici quelques gels pour les yeux efficaces qui ne vont pas causer de la congestion:

1. Le gel-crème Caffeine de The Inkey List, 13$ chez Sephora

Cette formule légère vise à réduire le gonflement des yeux grâce à l’ingrédient vedette : la caféine. Elle contient aussi de la Matrixyl 3000, un peptide qui aide à réduire l’apparence des ridules.

2. Le gel illuminateur Vacation Eyes de Versed, 24$ chez Pharmaprix

Avec sa vitamine C éclaircissante, ce gel va aider à réduire l’apparence des cernes foncées sous les yeux. Il procure aussi un effet rafraîchissant qui donne un coup d’éclat instantané.

3. Le gel-crème Hydro Boost de Neutrogena, en rabais à 18$ chez Pharmaprix

Ce produit contient de l’acide hyaluronique, un agent hydratant très puissant. En hydratant en profondeur sans congestionner les pores, on prévient et réduit l’apparence des ridules souvent causées par la déshydratation.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s