5 nouveaux shampooings secs à découvrir ce printemps

Ce printemps, découvrez cinq nouveaux shampoings secs pour tous les types de cheveux qui redonneront fraîcheur et vigueur à votre crinière!

Hello hair spray! Entre deux cours en ligne, des vidéos de danse sur Tiktok et des séances d’entraînement à l’extérieur, les shampoings secs sont à la rescousse de vos cheveux ternes et sales. Voici 5 nouveautés.

1. La collection de shampoings sec de COLAB enfin disponibles au Canada

Pour ses odeurs enivrantes, ses prix hyper abordables et sa qualité ne laissant pas de trace dans les cheveux, la collection de shampoings secs britannique COLAB DRY SHAMPOO est enfin disponible au Canada. Parmi les 11 différents shampoings, on craque pour le shampoing Overnight Renew qui s’applique au coucher et qui agit toute la nuit pour des cheveux éclatants au réveil!

À 7$ - Disponible chez Walmart

2. Le nouveau shampoing sec vegan de Klorane à la menthe aquatique

Une nouveauté s’ajoute à la famille des shampoings de Klorane : le shampoing sec détox à la menthe aquatique. La formule est conçue pour rafraîchir, détoxifier et protéger vos cheveux en seulement deux minutes. Ce shampoing vegan est idéal lorsque vous n’avez pas le temps de sauter dans la douche! Appliquez-le après une bonne course à l’extérieur ou entre deux cours en ligne pour des cheveux aussi propres qu’au lavage.

À 15,99$ - Disponible dans toutes les pharmacies ou en ligne au Well.ca

3. La nouvelle gamme 2 en 1 Touche de couleur de Batiste

Les shampoings secs de la marque Batiste font partie des plus connus dans le monde. En effet, il s’agit du shampoing sec le plus vendu en France. Ce printemps, Batiste présente donc le shampoing sec Touche de Couleur qui redonnera vigueur et fraîcheur à vos cheveux, tout en déposant une poudre colorée effet longue durée de la même couleur que vos cheveux. C’est parfait pour celles qui ont des repousses! Trois teintes sont disponibles : blond, châtain et brun.

À 18,99$ - Disponible en pharmacie

4. Comme un tour chez la coiffeuse avec That’s so

Les excellents produits pour les cheveux That'So propose désormais leur nouveau shampoing sec sans parabène composé d'amidon de riz, reconnu pour ses propriétés absorbantes, apaisantes et nourrissantes. En vaporisant sur les cheveux, on assure donc d'éliminer l'excès de sébum, tout en laissant un parfum frais toute la journée. Le spray est léger et ne laisse pas de filtre blanc. Après utilisation, les cheveux sont immédiatement soyeux et brillants!

À 34,99$ - Disponible au https://thatsoitaly.com

5. Les cheveux prêt-à-powder avec Bumble and Bumble

L’entreprise Bumble and Bumble offre parmi ses soins pour cheveux la bouteille prêt-à-powder qui a des propriétés nourrissantes grâce à l’extrait d’hibiscus. Les amatrices de shampoings secs adorent son effet poudré totalement invisible, sa protection UV et son nettoyage impressionnant à la racine du cuir chevelu. Ce shampoing sec est également conçu pour les cheveux abîmés et endommagés. Cheveux frisés et crépus peuvent l’utiliser en toute quiétude!

À 33$ - Disponible chez Sephora

