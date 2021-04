Une méga vente Sephora arrive et voici comment y avoir accès

Celles qui sont des habituées de Sephora savent que le géant de cosmétiques ne fait pas souvent de soldes sur toute sa marchandise.

C’est pourquoi, quand les événements Beauty Insider sont à nos portes, on saute sur l’occasion pour faire le plein de nos produits préférés à prix réduit.

Ce qui est bien des ventes Sephora, c’est que le pourcentage de rabais s’applique sur tous les produits qu’on désire et non sur une sélection spécifique. On peut donc faire le plein des produits que l’on termine malheureusement trop vite ou encore, se gâter, car on le mérite, après tout!

Voici comment avoir accès à la vente Sephora

Il faut d’abord être abonnée au programme de points VIB, ce qui est absolument gratuit et vous permet d’obtenir un cadeau à votre fête

Tous les membres Insider profitent d’un rabais de 10% du 15 au 19 avril avec le code OMGSPRING.

Les membres VIB, qui ont dépensé au moins 350$ cette année, peuvent profiter de 15% de rabais du 13 au 19 avril avec le code OMGSPRING.

Puis, les VIB Rouge jouiront d’un rabais de 20% sur tout et d’un accès privilégié à la vente. Dès le 9 avril, ces dernières peuvent utiliser leur rabais sur presque tout en magasin avec le code OMGSPRING

Nouveauté

Cette année, tous les membres du programme Beauty Insider pourront bénéficier de 30% de réduction sur tous les produits Sephora Collection et ce, pendant toute la durée des soldes. La remise Sephora Collection sera appliquée automatiquement à la caisse pour les adhérents au programme Beauty Insider.

Bon magasinage!

