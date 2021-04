Ce truc pour ajuster des jeans trop grands à la taille va vous sauver la vie

Si vous avez déjà trouvé une paire de jeans parfaite sur tous les points, sauf à la taille, cet article est pour vous.

On a tous déjà vécu une situation similaire : un trouve un pantalon taille haute magnifique. Il fait aux cuisses, la longueur est parfaite, mais OUPS, on a un espace béant dans le dos parce que la taille est trop grande!

C’est souvent le cas avec les jeans taille haute, puisqu’ils s’attachent souvent à la partie la plus fine de notre corps, la taille. Par contre, lorsque la taille fait, on se retrouve avec les cuisses serrées et le fameux loo «eau dans la cave»!

Plusieurs ont trouvé une solution facile et pas chère pour remédier à ce problème, dont l’influenceuse Noemie Bannes. Elle a partagé son expérience avec ce phénomène commun.

Pour corriger la taille trop grande, elle s’est procuré un simple bouton sur Amazon!

Vendus au prix de 15$ pour un paquet de 12 boutons, ceux-ci sont faciles à apposer sur notre pantalon.

Une solution beaucoup moins dispendieuse que de faire affaire avec une couturière ou encore d'acheter une nouvelle paire de jeans!

Elle permet d’attacher les jeans un peu plus serrés à la taille en ajoutant un second bouton! De cette façon, on peut garder le «size» qui nous fait sur les jambes et en longueur, tout en adaptant à la taille.

On adore!

