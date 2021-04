Gloria-Bella réagit à ses plus vieilles vidéos sur YouTube et c'est adorable

Pour notre toute nouvelle série à distance, nous avons fouillé dans la chaîne YouTube de Gloria-Bella pour dénicher ses vieilles vidéos les plus drôles... et adorables!

Gloria-Bella a commencé sa carrière sur YouTube (sous un autre nom...) il y a de cela presque 10 ans! Elle n'était alors âgée que de 11 ans.

La jeune femme a grandi devant sa caméra, nous dévoilant ses looks beauté favoris, ses outfits de prédilection, nous emmenant avec elle lors de voyages en famille et lors de son coming out.

Voyez Gloria-Bella réagir à son évolution sur YouTube dans la capsule ci-dessus!

