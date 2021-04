5 hydratants teintés pour une peau unifiée de façon naturelle

En 2021, la tendance en matière de beauté est au «skinimalisme», le minimalisme de la peau, soit un teint frais, léger et naturel. Pour le recréer, notre allié sera l’hydratant teinté!

Les hydratants teintés sont des versions plus légères des fonds de teints. Ils ne remplacent pas la crème hydratante, mais donnent souvent un look lumineux à la peau.

Ce type de produit permet d’uniformiser le teint, sans masquer la texture de la peau ou encore les taches de rousseurs.

C’est le type de fond de teint idéal pour un look «no makeup» qui donne l’illusion d’une peau unifiée, mais sans maquillage.

Pour recréer ce genre d’effet, il nous faut un hydratant teinté de qualité, et adapté à notre type de peau et au résultat désiré!

Voici donc les 5 meilleurs hydratants teintés pour tous les types de peau :

1. Hydratant teinté Hydromaniac de Urban Decay, 39$ chez Sephora

Courtoisie

Idéal pour : Peaux sèches

Cette formule promet une couvrance moyenne et un look lumineux toute la journée. Elle contient des ingrédients antioxydants et hydratants, comme l’acide hyaluronique et l’huile de Marula.

2. Hydratant teinté Eaze Drop de Fenty Beauty, 39$ chez Sephora

Courtoisie

Idéal pour : Peaux mixtes ou texturées

La promesse de cet hydratant teinté à couvrance légère est de lisser la texture de la peau, tout en dissimulant les imperfections. Si vous désirez hydrater légèrement votre peau tout en contrôlant la brillance, c’est le produit pour vous!

3. Crème BB Clean Matte de Covergirl, 8$ chez Amazon

Courtoisie

Idéal pour : Peaux grasses

Une crème BB est similaire à un hydratant teinté, mais comprend généralement plus d’ingrédients actifs qu’on retrouve dans les soins pour la peau. Cette formule sans huile et matifiante convient aux peaux grasses et acnéiques!

4. Crème CC Camo de ELF, 14$ en ligne

Courtoisie

Idéal pour : Peaux avec imperfections

La crème CC vise à corriger le teint, tant en couvrant les imperfections qu'en les traitant avec des ingrédients actifs. On adore cette formule de ELF pour son petit prix, mais aussi puisqu’elle comprend de la vitamine B3, des peptides, et de l’acide hyaluronique. Un cocktail hydratant qui va faire disparaître les taches au fur et à mesure.

5. Hydratant-voile teinté Moisture Surge de Clinique, 49$ chez Sephora

Courtoisie

Idéal pour : Tous les types de peaux

Cette formule légère aide à uniformiser le teint sans ajouter de texture à la peau. De plus, elle contient un facteur de protection solaire de 25. La formule reste en place toute la journée et donne un look frais et naturel à la peau!

