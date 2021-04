Une candidate de «Too Hot To Handle» va participer à «The Circle» saison 2

Netflix ne cesse de nous gâter avec les nouvelles concernant les téléréalités croustillantes! On sait maintenant qu’une candidate de Too Hot To Handle va participer à la seconde saison de The Circle!

Capture d'écran YouTube

Depuis près d’un an, nous savons que la série The Circle a été renouvelée par la plateforme de diffusion. Il a depuis été annoncé que la téléréalité serait de retour dans nos écrans pour une seconde saison à partir du 14 avril 2021!

Rappelons que The Circle est inspirée d’un concept anglais, et suit des personnes isolées dans des appartements qui ne peuvent communiquer que par le biais d'un réseau social inventé.

Ils doivent ensuite choisir s’ils s'affichent comme eux-mêmes, ou s’ils préfèrent jouer un rôle dans le jeu. Le but est d’être aimé des autres participants pour éventuellement se rendre en finale et remporter 100 000$.

Le 5 avril, Netflix a partagé la bande-annonce officielle de la saison 2 de The Circle, dévoilant par le fait même la présence d’une candidate d’une autre téléréalité croustillante qu’on adore, Too Hot To Handle!

En effet, nulle autre que Chloe Veitch, la mannequin anglaise, sera de la partie! Elle semble utiliser sa propre identité dans le jeu puisqu’on peut voir d’autres candidats s’étonner de la présence de la célébrité.

La bande-annonce a aussi dévoilé la présence de Lance Bass du groupe NSYNC... mais n'en dit pas plus sur si le chanteur est réellement présent, ou si quelqu'un a décidé d'usurper son identité!

Voyez la bande-annonce complète juste ici :

Le 14 avril, Netflix va dévoiler les 4 premiers épisodes de la saison 2 de la version américaine The Circle. Par la suite, le format continuera avec 4 épisodes par semaine, toujours le mercredi, jusqu’à la finale diffusée le 5 mai.

On a très hâte d’apprendre à connaître les candidats, et de voir jusqu’où Chloe va se rendre!

