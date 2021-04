En privé SVP: Chirurgies esthétiques et Facetune: l'obsession de l’apparence

Chirurgie esthétique et Internet, un cocktail dangereux? Les chirurgiens ont vu les demandes d’intervention augmenter en flèche chez les jeunes.

Un nez plus fin, des lèvres plus charnues, une peau parfaite... Est-ce que les réseaux sociaux nous tendent des standards de beauté irréalistes? Ce sont plusieurs sujets que nous aborderons dans cet épisode avec nul autre que le Dr. Karl Schwarz, chirurgien de renom et Tania Sarrazin, infirmière en chef.

Écoutez dès maintenant l’épisode 4 de la saison 2 en version audio par ici!

Remises en question, expériences personnelles et jeune vie d’adulte! En privé SVP est un balado sans tabou animé par Lucie Rhéaume et Cindy Cournoyer, présenté par Billie.ca et Girl Crush.

