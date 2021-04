Tout sur Shayan Heidari, le chanteur inspirant de Star Académie

Shayan impressionne depuis le début de Star Académie grâce à sa magnifique voix et son énergie calme et apaisante.

Le jeune homme de 21 ans originaire de Montréal veut inspirer les gens grâce à sa musique, et il le fait déjà!

Voici 12 choses à savoir sur Shayan Heidari de Star Académie :

1. Ses débuts en musique

Shayan a commencé à prendre la musique au sérieux vers 8 ans. Il a ensuite pris des cours de piano de 10 à 14 ans, puis des cours de chants de 12 à 13 ans. C’est à l’âge de 17 ans qu’il a commencé à écrire et à composer ses chansons.

2. Pourquoi Star Académie?

Il a vu en Star Académie une opportunité de grandir et d'apprendre en tant qu’artiste. Il désirait se découvrir et améliorer sa voix, ses performances, ses compositions et son écriture.

3. S’il n’était pas chanteur, il serait...

En plus de la musique, Shayan est passionné de dessin, surtout de style Manga.

4. Son signe astrologique

Né le 26 janvier, Shayan est Verseau! Il est donc indépendant, unique et créatif.

5. Sa chanson d’audition

Pour tenter de gagner sa place à l’Académie, Shayan a opté pour la chanson Human de Jon Bellion.

6. Son travail

En plus de ses chansons, Shayan travaille comme ingénieur du son pour une boîte de production musicale indépendante.

7. Ses vidéoclips

Shayan a déjà produit plusieurs chansons originales et certaines ont même des vidéoclips!

8. Son icône de mode

Shayan aime particulièrement les styles de Jon Bellion, Michael B. Jordan et Drake.

9. Il aimerait collaborer avec...

Jon Bellion, AJR et Ed Sheeran.

10. Sa chanson du moment

Ces temps-ci, Shayan écoute My Play de AJR, l’un de ses groupes favoris.

11. Son «crush» célébrité

Le crush de Shayan est nul autre que Lili Reinhart. On le comprend tout à fait!

12. Où le suivre

Vous pouvez suivre Shayan sur Instagram et YouTube.

Retrouvez Shayan et les Académiciens du lundi au jeudi, à 19h30, pour les émissions quotidiennes, et le dimanche à 19h pour le variété, sur les ondes de TVA et en simultané ou sur demande sur TVA+.

