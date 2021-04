Un acteur de Bridgerton ne reviendra pas la saison prochaine et les gens sont dévastés

Mauvaise nouvelle pour les fans de Bridgerton: la production a annoncé aujourd’hui, le 2 avril, que l’un des acteurs principaux de la série populaire ne reviendra pas pour la prochaine saison: Regé-Jean Page.

En effet, celui qui incarne Simon Basset, le duc de Hastings, ne sera pas de retour dans la série pour la saison 2, qui se concentre sur l’histoire d’Anthony Bridgerton – joué par Jonathan Bailey.

Dans une publication Instagram, le compte officiel de la série télé nous apprend la nouvelle, le tout écrit dans les mots de Lady Whistledown:

«Chers lecteurs, alors que tous les regards se tournent vers Lord Anthony Bridgerton et sa quête pour trouver une vicomtesse, nous disons adieu à Regé-Jean Page, qui a si triomphalement joué le duc de Hastings. La présence de Simon à l’écran nous manquera, mais il fera toujours partie de la famille Bridgerton. Daphné restera une épouse et une sœur dévouées, aidant son frère à naviguer dans la société mondaine et tout ce qu'elle a à offrir: plus d'intrigues et de romance que mes lecteurs ne pourront anticiper. Bien à vous, Lady Whistledown.»

Selon le Hollywood Reporter, le contrat de Regé-Jean Page ne comprenait que la première saison. On ne sait toutefois pas si Regé-Jean Page a refusé l'extension de son contrat pour travailler sur d'autres projets. Une chose est certaine, les fans sont dévastés et ont exprimé par centaines leur tristesse de voir ce personnage clé se retirer de l’histoire.

Le tournage de la 2e saison de Bridgerton devrait commencer dans les prochains jours. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cette saison tant attendue par ici!

