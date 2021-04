Les photos que l’on voit sur Instagram représentent souvent une version altérée de la réalité, que ce soit au moyen d'un logiciel de retouche, d'un éclairage parfait ou encore de filtres.

Certaines influenceuses et créatrices de contenu québécoises ont utilisé leur plateforme pour lever le voile sur leurs complexes et montrer que, comme nous tous, elles ont aussi leurs insécurités.

Voici 5 fois où les influenceuses québécoises ont dévoilé leurs complexes sur les réseaux sociaux

1. Elisabeth Rioux

L’entrepreneure a toujours été candide sur les réseaux sociaux et n’a pas peur de montrer ses «imperfections» aux abonnés. La maman de Wolfie veut montrer que tout n’est pas toujours parfait et «airbrushé» dans la vraie vie, comme sur Instagram, et qu’elle est humaine, comme tout le monde.

2. Lucie Rhéaume

Lucie a récemment partagé une vidéo où elle dévoile les parties de son physique qui l’ont longtemps complexée, mais qu’elle a appris à accepter et même aimer.

3. Cindy Cournoyer

via Instagram Story de Cindy Cournoyer

Cindy a parlé de son complexe lié à l’acné dans le balado En privé SVP. Elle avait aussi dénoncé sur Instagram une personne qui l’avait intimidée à propos de sa peau, et des influenceurs comme Marina Bastarache et Karl Hardy avaient pris le temps de l’appuyer.

4. Cassandra Bouchard

Cassandra Bouchard a livré sur Instagram un long message touchant à propos de sa prise de poids en confinement.

«Depuis toute ma vie, quand je prends du poids, je m'en veux et je me culpabilise. Je laisse toutes mes pensées désastreuses à mon égard m’envahir et prendre le contrôle sur la perception que j’ai de moi-même.»

Heureusement, Cassandra indique qu’elle apprend à être plus douce avec elle-même. Elle a même partagé une vidéo inspirante compilant les témoignages de plusieurs de ses abonnés.

5. Rym Nebbak

L’ancienne candidate d’Occupation double a partagé sur YouTube une vidéo où elle explique sa relation avec son poids, qui a longtemps joué au yo-yo. Par le passé, elle a été complexée d’être trop mince, puis d’avoir pris du poids un peu plus tard dans sa vie. Elle a, depuis, appris à aimer son corps comme il est.

