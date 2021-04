Marina Bastarache présente sa collection de printemps et tu vas tout vouloir

Lancée en 2019, la marque de Marina Bastarache, Nana the Brand, ne cesse de prendre de l’expansion. Ce printemps, elle ajoute une FOULE de nouveautés!

Jay Arsenault (photographe), Sophie Parrot (mise en beauté) et Marina Bastarache (modèle).

On connaît Nana the Brand pour ses maillots de bains, mais en 2021, on aura droit à beaucoup plus.

En effet, pour ce printemps, Marina et toute son équipe ont décidé de lancer plusieurs autres items. Il y aura, bien sûr, des maillots, mais aussi des lunettes de soleil, chapeaux, chouchou pour les cheveux et des «biker shorts»!

Voici quelques uns des accessoires Nana the Brand printemps 2021:

Lunettes de soleil.

En ordre, les modèles sont: Rio, Palermo, Brooklyn, Kyoto, Arizona et Victoria.

La collection comprend aussi des chouchou pour les cheveux, un rashguard, un bucket hat ainsi que des bikers shorts disponibles en noir, mauve lilas ou fleuris.

Voici les maillots de bain Nana the Brand printemps 2021:

Nouveauté cette année, certains modèles seront offerts en XXL et Nana offre aussi un maillot pour enfant!

Les modèles sont : Stephanie (fleuris et en noir), Marie-Hélène (noir et lilas), Eloise, Genevieve (noir, lilas exclusif à Bikini Village et doré), Valentina, Sophie, Marguerite pour enfants et, finalement, Françoise.

La collection sera affichée sur le site de Nana dès le 1er avril, puis en vente en ligne et en magasins le 8 avril. Vous pourrez trouver le tout chez Bikini Village, Simons. Sports Experts, et plusieurs autres.

Ce n’est pas tout, à la fin mai Marina va annoncer une autre collection d’essentiels d’été, puis une toute nouvelle gamme de maillots en juin! À surveiller.

Pour plus de Marina, c'est par ici :

