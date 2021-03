Découvrez qui sera l'animatrice la version québécoise de Love Island, L’île de l’amour

En octobre dernier, on dévoilait que la téléréalité Love Island aura sa propre version québécoise. Voilà que quelques mois plus tard, on apprend finalement plus de détails à propos L’île de l’amour, qui sera diffusé dès automne 2021.

Pour ceux qui ne sont pas connaisseurs de ce concept britannique, il s'agit d'une téléréalité qui se déroule sur une île, où les participants se mettent en couple selon leurs préférences physiques. Ensuite, c'est les téléspectateurs qui prennent le contrôle en temps réel, via une application, l’objectif étant de former le couple parfait à distance.



Pour l'adaptation québécoise de ce véritable phénomène télévisuel, l'animation sera confiée à nulle autre que Naadei Lyonnais. En plus d'être auteure-compositrice-interprète, mannequin et comédienne à ses heures, la jeune femme ajoute l'animation à son arc.

Donat Photo



L'île de l'amour pourra également compter sur la présence de Mehdi Bousaidan à titre de narrateur. L'humoriste et comédien commentera tout haut ce que pense le public à la maison, et ce, évidemment, avec tout l'humour qu'on lui connait!

Mehdi Bousaidan





Finalement, changement de cap pour la destination! C'est dans une luxueuse villa du Mexique que les célibataires poseront leurs bagages.



D'ailleurs, le processus d'audition n'est pas terminé! Les célibataires qui auraient envie d'aller trouver l'amour au soleil peuvent poser leur candidature dès maintenant au loveislandquebec.com.



