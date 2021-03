Cette tendance maillot originale ne fait pas l’unanimité

Avec les années 2000 qui reviennent à la mode, on voit une tendance maillot qu’on croyait disparue revenir, celle des «trikinis».

Le principe d’un trikini est un maillot à trois pièces! Donc le haut, la culotte, et un troisième élément, soit le plus souvent une petite jupe. On voit aussi des shorts, chapeaux, et même des masques!

On peut observer la tendance apparaître de plus en plus tant sur TikTok qu’Instagram. Certaines célébrités comme Kylie Jenner sont adeptes!

Bien qu'on ne prévoit pas prendre l’avion de sitôt vers une plage ensoleillée, l’été arrive à grands pas.

De plus, il faut avouer qu’une petite jupe qui «match» avec notre maillot de bain, c’est génial pour s’habiller un peu lorsqu’il fait frais ou qu’on désire aller s’acheter une crème glacée sans se changer par exemple.

De plus, c’est une autre façon de porter un ensemble agencé, tendance qu’on voit partout depuis quelques années, mais surtout depuis 2020.

Voici quelques items pour copier la tendance :

Maillot 3 pièces tie-dye de Kasey Rayton X Zaful, 24$

Maillot 3 pièces à motif zébré de Zaful, 19$

Jupe maillot motif sorbet de Cool is a construct, $75US

Jupe maillot rose de Guess, 49$ chez La Baie

Jupe de baignade taille plus motif léopard de Old Navy, 37$

