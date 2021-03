5 essentiels de sport stylés pour suer en beauté ce printemps

Bonjour les sportives! Le beau temps s’installe tranquillement et c’est l’occasion de profiter des belles journées pour se (re)mettre en forme.

Que ce soit du jogging, du tennis ou encore du yoga à l’extérieur, voici 5 nouveautés et must-have pour suer en beauté!

1. Under Armour lance la Crossback bra qui soutient toutes les poitrines

Sur le marché, il y a une tonne de soutiens-gorges de sports, mais ils ne soutiennent pas tous adéquatement la poitrine lors de séance d’entraînement très actives. Ce printemps, Under Armour présente donc la version améliorée de la Crossback bra, qui est non seulement passe-partout, mais qui offre un bon maintien tout en étant très confortable. De plus, son design intemporel s’agence vraiment avec tout.

À 40$ en ligne

2. Le legging technologique et confo d’Uniqlo

Il y a quelques mois, le grand détaillant japonais s’est installé à Montréal au plus grand bonheur des fashionistas. La méga boutique possède la section populaire AIRism composé de vêtements de sports et de loisirs. Ce qu’on aime? Le tissu respirant qui vous garde au frais et confortable. Coup de coeur pour le legging taille haute avec poche et protection UV, qui vous protège des rayons du soleil lors de vos activités extérieures.

À 39,95$ en ligne ou en boutique

3. Le sac banane trendy des boutiques Ardène

L’accessoire de mode prisé des années 80 a fait un grand retour dans les dernières années! On parle bien sûr du sac banane. Porté autour de la taille, ce sac est un must pour vos courses et vos promenades à pied puisque vous pouvez y transporter sans tracas votre cellulaire, vos clés, de l’argent et même une bouteille d’eau. Utile et trendy, quoi demander de mieux?

En rabais à 9,90$ en ligne

4. La nouvelle paire de sneakers de Reebok performante et stylish

Qui dit sport, dit sneakers. Reebok lance la nouvelle chaussure Nano X1 qui allie style et performance. Qu'importe le type d’entraînement, on adore le confort que procure cette chaussure qui s’adapte à tous les environnements, grâce à une mousse qui épouse l’avant du pied. Ce qui nous intéresse davantage c’est son look épuré, qui peut se porter autant pour avec des vêtements active wear au gym que du leisure wear le week-end.

À 150$ en ligne

5. Le jumpsuit flatteur d’Ultracore Active

La marque américaine Ultracore Active est connue pour ses motifs exclusifs et l’originalité de ses designs. Les influenceurs de fitness et plusieurs stars hollywoodiennes ne jurent que par leurs pièces hyper flatteuses qui épousent bien vos formes. L’investissement en vaut le coup, surtout avec le nouveau combiné qui sculpte le corps aux bons endroits pour un effet galbant!

À 225$ en ligne

Bon entraînement!

