Rosalie Lessard lance sa propre compagnie de bijoux faits à Montréal

Surprise! L’influenceuse Rosalie Lessard et son ami Clovis Henrard lancent une marque de bijoux!

On connaît Rosalie Lessard pour ses talents en cuisine, mais la jeune femme a plus d’une passion. Elle a annoncé tout récemment travailler sur une compagnie de bijoux!

Nommée Fennek Jewelry, cette marque a été conçue en collaboration avec Clovis Henrard. Clovis est photographe, barista, il a sa propre compagnie de bijoux By Henrard, et il est aussi l'amoureux de Sophie Nélisse!

Rosalie a confié en story sur Instagram que Fennek Jewelry était en chantier depuis 3 ans. En effet, en explorant la page de la marque, on peut voir que les morceaux ont été portés par plusieurs personnalités, dont Sophie et le danseur Riddjy Luzincourt.

Pour elle et Clovis, le plus important était que tout soit créé à Montréal. Les pièces furent désignées par les deux collègues, et construites ici.

La toute première collection se concentre sur des morceaux simples, ces must qui ne passeront jamais de mode, faits en argent sterling.

L’influenceuse a offert un sneak peek de la collection, une petite chaîne dorée (faite en argent sterling et plaquée or 18 carats) pratique qui saura plaire à tous.

Capture Instagram @rosalielessard_

Aucune date de lancement n’a été annoncée pour le moment, mais selon les publications de Rosalie, c'est pour TRÈS bientôt!

Inscrivez-vous sur le site de Fennek Jewelry pour ne rien manquer.

