La pleine lune en Balance du 28 mars affecte nos relations

Ce dimanche 28 mars, nous pourrons observer dans le ciel une pleine lune dans le signe de la Balance.

Cette pleine lune est surnommée «du ver», puisqu’elle indique le sol qui dégèle et l’arrivée du printemps. Certains la catégorisent aussi de «super lune» puisqu'elle sera plus grosse et lumineuse qu'à lhabitude.

La lune se trouve dans le signe diplomate de la Balance, mais elle présente aussi plusieurs aspects intéressants qui risquent d'avoir un impact notoire sur nos relations.

Le signe de la Balance est gouverné par Vénus, la planète de l’amour. C’est donc sous le thème des relations amoureuses que se déroule cette pleine lune.

Voici donc ce que la pleine lune du 28 mars signifie :

Une pleine lune en Balance rend propices les compromis

Une pleine lune marque la fin d’un cycle qui aura débuté 6 mois plus tôt, alors que la nouvelle lune se trouvait dans le même signe. La dernière fois que la lune fut dans le signe de la Balance fut le 16 octobre 2020.

On peut donc penser à ce qui s’est déroulé dans nos relations amoureuses à ce moment-là. L’énergie diplomate de la Balance peut enfin nous aider à voir où nous devons faire des compromis pour trouver un équilibre qui saura plaire aux deux partenaires.

Nous sommes durant la saison du Bélier, le signe opposé à la Balance

Du 21 mars au 19 avril, nous nous trouvons dans la saison du Bélier. Combatif et très peu flexible, le Bélier est le signe opposé à la Balance, ce qui pourrait créer des frictions. Au contraire, nous devons voir ces deux énergies comme complémentaires.

D’un côté, la Balance nous pousse à vouloir l’harmonie, alors que le Bélier nous dit de foncer, quitte à le faire seul. Au milieu de ces deux opposés se trouve l’idéal pour nos amours et notre décision aura un impact à long terme.

La lune sera opposée à Vénus et Chiron

Lors de cette pleine lune, l’astre de retrouve à l’opposé total du soleil, mais aussi de la planète Vénus et l'astéroïde Chiron. On le sait, Vénus représente l’amour. Chiron, pour sa part, représente notre plus grande blessure, et comment nous pouvons la guérir.

Ce moment va mettre la lumière sur une blessure en lien avec l’amour, ou tout autre relation interpersonnelle. Cela ne veut pas dire qu’on va pleurer pendant les prochaines semaines, mais plutôt qu’on risque de réaliser que quelque chose nous a affecté plus qu’on le croyait.

Bref, ce sera un moment pour guérir et passer par-dessus certaines blessures amoureuses. Profitez-en donc pour enfin mettre aux poubelles les souvenirs de votre ex!

