La veste-chemise est le manteau de printemps qu’il vous faut

Si vous devez vous procurer une seule pièce pour être tendance et au chaud ce printemps, c’est la veste-chemise, ou surchemise, qu’il vous faut!

La chemise XXL, ample et épaisse, fait office de manteau ou encore de chandail chaud et tout le monde se l’arrache cette saison.

Célébrités comme influenceuses mode, celles qui suivent les tendances de près ont toutes adopté cette pièce de vêtement qui se démarque par sa touche stylée, mais également le confort indéniable qu’elle procure à celle qui la porte.

Quand vient le temps de choisir la veste-chemise qui nous convient, plusieurs options s’offrent à nous. On peut la choisir longue, presque jusqu’au sol, ou encore à la hanche, pour un look qui rappelle celui du veston en jeans.

Le beige, le vert (sauge ou forêt) et le carreauté sont les coloris et l'imprimé de prédilections pour la veste-chemise version 2021.

On adopte les textures de feutre, matelassée, ou encore de corduroy, pour donner une dimension encore plus intéressante au look.

Envie de l’adopter? Voici nos 10 veste-chemises coup de coeur du moment!

1. Veste-chemise Brooklyn au fini brossé, 99.95$ chez Dynamite

Courtoisie

2. Surchemise façon laine de Only, 59$ chez Simons

Courtoisie

3. Surchemise à carreaux effet daim, 59.90$ chez Zara

Courtoisie

4. Surchemise en velours côtelé de Twik, 79$ chez Simons

Courtoisie

5. Veste-chemise oversized, 50$ chez H&M

Courtoisie

6. Veste-chemise en coton, en rabais à 24,50$ chez Ardène

Courtoisie

7. Surchemise imperméable, 59.90$ chez Zara

Courtoisie

8. Veste-chemise effet cuir, 100$ chez Mango

Courtoisie

9. Veste-chemise à carreaux de Only, 66.75$ chez La Baie

Courtoisie

10. Veste-chemise de Wilfred, 198$ chez Aritzia

Courtoisie

