Tout sur Queenie Clément, la force tranquille de Star Académie

En danger cette semaine, Queenie Clément brille depuis le tout premier épisode de Star Académie.

La jeune femme de 29 ans originaire de Montréal a une voix impressionnante qui a su capter l’attention des spectateurs de l’émission. Étant la doyenne de l’Académie, elle apporte aussi beaucoup de réconfort à ses collègues et amis plus jeunes.

Pour apprendre à la connaître un peu mieux, voici 12 choses à savoir sur Queenie de Star Académie:

1. Ses débuts en musique

Queenie a étudié le théâtre musical au secondaire à la New World School of the Arts située en Floride. Elle a ensuite participé à plusieurs émissions de télévision québécoises dont 1res fois, le Gala Artis et My Curious City. Elle a également étudié le cinéma dans le but de produire ses propres vidéoclips.

2. Pourquoi Star Académie?

En Star Académie, Queenie voyait enfin une opportunité rare de pouvoir faire de la musique à temps plein. Elle désirait aussi avoir la chance d’apprendre des professeurs, et développer sa créativité.

3. Si elle n’était pas chanteuse, elle serait...

Grande passionnée de cinéma, elle aimerait aussi travailler dans ce domaine. Sinon, elle a aussi considéré le droit et le métier d’avocate.

4. Son signe astrologique

Queenie est née sous le signe de la Vierge! Ces gens perfectionnistes et parfois plutôt réservés sont aussi ambitieux et de bonne écoute, deux qualités que Queenie incarne.

5. Sa chanson d’audition

Pour tenter de gagner le cœur des juges lors de son audition, Queenie a chanté sa propre composition, Blood Water, ainsi que la pièce Hallelujah d’Alexandra Burke. Ces deux chansons représentent qui elle est en tant qu'artiste, et on peut dire que ce fut mission accomplie!

6. Son tout premier concert

Le tout premier show auquel Queenie a assisté fut celui de Kirk Franklin, un chanteur de gospel américain.

7. Son ancien.ne Académicien.ne préféré.e

Parmi ceux qui ont participé à Star Académie avant elle, Queenie admire particulièrement Marie-Mai puisqu’elle n’a pas remporté l'émission, mais a tout de même une magnifique carrière aujourd’hui.

8. Ses icônes de mode

Queenie adore le style de la chanteuse Aaliyah, l'actrice Gabrielle Union, et la mannequin Lori Harvey.

9. Elle aimerait collaborer avec...

La chanteuse est déjà comblée d’avoir la chance d’apprendre des professeurs de l’Académie, elle aimerait aussi pouvoir collaborer avec eux. Elle peut cocher ceci de sa liste de rêves puisqu’elle a travaillé directement avec Ariane Moffatt sur la création du EP Les sessions de Waterloo.

Queenie rêve aussi de chanter avec Beyoncé. On la comprend!

10. Sa chanson du moment

Ces temps-ci elle beaucoup Selah de Kanye West.

11. Son «crush» célébrité

Son mari! En effet, Queenie et son mari, Carl, se sont dit oui à l’été 2020. On a pu apercevoir celui-ci lors du variété du 28 février alors que Carl et la chorale pour laquelle le couple chante ont surpris Queenie sur la scène.

12. Où la suivre

Vous pouvez suivre Queenie sur Instagram et Youtube!

