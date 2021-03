5 influenceuses montréalaises d’origine asiatique qu'on adore suivre

Le mouvement « Stop Asian Hate » résonne partout dans le monde et le Québec n’en fait pas exception.

Une manifestation a même eu lieu le week-end dernier pour dénoncer le racisme anti-asiatique. Question de célébrer leur culture, voici donc 5 influenceuses montréalaises d’origine asiatique, vraiment très hot à suivre sur Instagram.

1. Tiffany Lai - @lai_tiffany

Tiffany cumule plus de 103 000 abonnés. Ses photos sont non seulement sublimes, mais elle aussi! On a toujours l’impression de voyager autour du globe au fil de ses clichés.

D’origine vietnamienne et chinoise, cette Montréalaise est à la fois une globe-trotter et une véritable carte de mode. Elle inspire par son style impeccable de la tête aux pieds : hello Chanel! Elle adore les cafés et les croissants. On adore!

2. Katie Cung - @katiecung

Katie est tout aussi magnifique! Avec ses 70 000 abonnés, cette Vietnamienne d’origine est une référence en matière de mode et des nouvelles tendances beauté. Aussi, on envie sa frange toujours parfaite et ses manucures originales.

Ses stories sont ponctués de bonnes adresses gourmandes en ville, de chorégraphies TikTok, de délicieuses recettes et d’inspirations déco.

L’ex-candidate d'Occupation Double est suivie par 238 000 abonnés. Elle est co-animatrice du populaire balado Génération Sidechick. Ce podcast aborde au fil des épisodes des thèmes qui nous touchent comme le dating en ligne, l’amitié, la relation avec nos parents et plus encore.

Évidemment, on adore le franc-parler de cette jeune femme dont le papa est Vietnamien et son audace comme créatrice de contenu. Ses styles capillaires, son maquillage et ses #ootd sont toujours on point.

4. Cindy Cournoyer - @cindycournoyer

Cindy est sans l’ombre d’un doute le chouchou des réseaux sociaux. Avec ses 154 000 abonnés, l’influenceuse est aussi une jeune femme d’affaires qui a lancé aux côtés de sa BFF Lucie Rhéaume la ligne de leisure wear éco-responsable Girl Crush Gang.

Les deux jeunes femmes cumulent les projets ensemble, puisqu’elles co-animent aussi notre balado préféré, En privé SVP, disponible sur QUB Radio.

5. Trang Tran - @trangreeny

Trang est une photographe et une associée de recherche en imagerie médicale d’origine vietnamienne. Sa passion? La gastronomie et la mixologie! Chacune de ses photographies donnent définitivement l’eau à la bouche.

Son compte Instagram présente différentes séries sur des thèmes entourant la bouffe : brunch, pique-nique, dîner... On a juste envie de l’accompagner à la boulangerie du coin ou de concocter le meilleur des cocktails! Et son style ? Des looks bon chic, bon genre et surtout en vogue!

